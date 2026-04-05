Ukrajna cáfolja, hogy bármi köze lenne a Szerbiában történtekhez

Ukrajna határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal - közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap
Az X-en közzétett bejegyzésében a politikus azt írta, Ukrajnának semmi köze nincs ehhez az akcióhoz. Hozzátette, „a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.
Amint azt a Népszava is megírta, Aleksandar Vučić szerb elnök vasárnap bejelentette, hogy robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Magyarkanizsa mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat földgázvezetéktől. Erről telefonon is tájékoztatta Orbán Viktort, a magyar miniszterelnök pedig a védelmi tanácsa rendkívüli ülése után elrendelte, hogy a Török Áramlatot a teljes magyarországi szakaszán katonák védjék.