Heorhij Tihij ukrán külügyminisztériumi szóvivő.

Ukrajna cáfolja, hogy bármi köze lenne a Szerbiában történtekhez

A kijevi külügyi szóvivő szerint az akció csak a magyarországi parlamenti választásba való moszkvai beavatkozás része.

Ukrajna határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal - közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap

Az X-en közzétett bejegyzésében a politikus azt írta, Ukrajnának semmi köze nincs ehhez az akcióhoz. Hozzátette, „a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.

Amint azt a Népszava is megírta, Aleksandar Vučić szerb elnök vasárnap bejelentette, hogy robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Magyarkanizsa mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat földgázvezetéktől. Erről telefonon is tájékoztatta Orbán Viktort, a magyar miniszterelnök pedig a védelmi tanácsa rendkívüli ülése után elrendelte, hogy a Török Áramlatot a teljes magyarországi szakaszán katonák védjék.

A szerb katonai elhárítás igazgatója világosan kimondta, hogy az ukrán szál dezinformáció. Aleksandar Vučić szerb elnök érdekeinek jobban megfelel, ha migránsokra hárítják a felelősséget. 