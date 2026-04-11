Kompót vagy komposzt?

2026-04-11 16:09:00 CEST

Nyugat és Kelet közti választásról volt és van szó itt mindig, ezen a kócos és skizoid félperifériás pusztán.

Közhely ez a Kompország-metafora, Ady 1905: „Komp-ország, Komp-ország, Komp-ország: legképességesebb álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza.” Közhely, de jó, és jól jellemzi azt a történelmi izét, ami a hétvégén történni fog, Ady az akkori pillanatról is azt mondta, hogy „most utolsó dátuma járt le az Időnek”, az ország gyenge a modernizációhoz, túl erős Pusztaner, vagyis izé Pusztaszer. Nyugat és Kelet közti választásról volt és van szó itt mindig, ezen a kócos és skizoid félperifériás pusztán. Nemcsak a Fideszről szól a mese. Sokkal többről van szó: a szabadság felnőtt univerzumát, vagy a szolgaság kényelmes, szegényes és szahar-szagú világát ikszeljük-e be? És hogy reményt nyújtunk-e a világnak, mint ’48-ban vagy ’56-ban, a világnak, mely szépen csavarodik bele az excrementumba, épp’ ahol mi másfél évtizede tempózgatunk. A választásunk arról is szól, hogy a jobbratolódás és fasizálódás megakad-e Európában és a világban, vagy Zsíros (© Rácz András) és csodacsapata lesz a befutó és triumfálnak az örök erőszakik és nyilasmisik.

Figyelj, Csibehús, tudom, nem hiszed, de nem két egyenrangú opcióról van szó. Mert szavazz a zsíros fényű keleti verzióra, ha neked tetszik a gabinetto stratégiája, az, hogy a választó... (polgárt nem mondok, mert itt a választók zöme nem polgár, azaz anyagilag és szellemileg független, szabad individuum, ilyen az ELTE friss-meleg kutatása szerint a népség-katonaság öt, mondok 5 százaléka, na ja, a zöm ilyen félszerzet ezen a félperiférián hangicsáló mintha-országban, átitatva az itteni örök töredékességből, bizonytalanságból és alattvalói létből fakadó szorongással). Na szal a kormánypárti stratégia célja a félelemkeltés és a megosztás. Na és ehhez elképesztő narratívát találtak ki a fideszes think tank azbesztsapkásai: az ukránok meg akarnak minket támadni, támogatják Magyar Pétert, a kettő egy, satöbbi, télleg már a bidé csapjából is ez dől, tkp durwára unom már. A legrosszabb, hogy van ez a szűk egyharmad-országnyi szektás egyatábor, ami be is veszi az egészet, nem tűnik fel nekik az a hangyv@snyi izé, hogy Ukrajna egy agyonbombázott gyerekkórház, szal hogy tán nem kéne még bele is rugdosni. De szavazz rájuk, ha neked bejön, hogy voksot vesznek közmunkáért, a gyereked elvételéért, a gyógyszeredért és a drogért cserébe (a drog amúgy remek cigány-irtó spray, elzombisodnak tőle a brazilok az eleven jog fájáról lehulló falvakban frankón). És ha azt akarod, hogy visszatérjünk Szovjet-Oroszország anyádba, vagyis anyácska kebelébe, legyen domináns pártrendszer (egy fő párt, a többi lenyomva a kulába), egy napilap – Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer –, szal ha te is bírod eztet, szavazz a Fideszre! És ha kamelod az aktu hárommillió koldust és gerjedsz a rekord államadósságra és főleg a rájuk bízott kiskorúakat futtató pedofil intézetigazgatókra, akkor szavazz a Dagadtra.

Ugye mint a közlekedőedényeknél, oda folyik a nép, ahol jobb; a menekülés iránya mindig megmutatja, melyik a jobb hely, ritkán áramlanak a menekülők az ukrán front vagy mondjuk Dél-Szudán felé, btw az új parvenü neres elit is inkább Napnyugatra, Svájcba járatja a csimotáit a Institut Le Rosey-ba (egy tanév bő ötven milla), nem a kazahsztáni Nazarbajev Egyetemre, ami btw lehet, hogy tök jó. Na és mi a fő desztináció? Hát Európa, a pokoli szaharból ide igyekeznek a meggyötört migránsok, mert mi Európa, barátaim az úrban? Jóléti szociális jogállam, ahol nem 5 százalékos a polgárosultság, és nem a középosztály a legvékonyabb, hanem jóformán az egész ország egy középosztály, és jómódú, és garantálják az emberi jogokat, és békén hagyják a menekültet, nem megerőszakolják és megcsonkítják őket. Persze Párizs sem fenékig Eiffel, durva sok probléma van, ami miatt itt is épp' szárba szökkenőben a hülyék és ismét a faszizmus kísértete járja be Európát, stb.

Ezért még egyszer: a mi kis kócos szemétdombunkon zajló választással (és erre legyél büszke), most történelmet csinálunk: Szabadság vagy Szolgaság, Kelet vagy Nyugat, Európa vagy Ázsia, kompót vagy komposzt?