Orbán Viktor: Rekordszámban mondtak nemet a nemzeti petíción az olajblokádra, a háború finanszírozására

Az adófizetők pénzéből finanszírozott fideszes kampányakcióra több mint két hónapig várták a visszaküldött leveleket.

Véget ért a nemzeti petíció. A magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra, és a háború finanszírozására. Itt az idő, hogy érvényt szerezzünk az akaratuknak – jelentette be Facebook-videójában Orbán Viktor. Az ívek gyűjtését eredetileg márciusban lezárták volna, de feltehetően, mert nem volt nagy a választók érdeklődése, ezért bejelentették, hogy a határidőt a választás előtti napokig, április 8-ig meghosszabbítják.

A jelenlegi miniszterelnök, hogy ne legyen kétsége senkinek a kormányzat égisze alatt, közpénzből finanszírozott, a közmédiában éjjel-nappal reklámozott kampányakció valódi céljáról, posztja mellé odaírta: „Most vasárnap a Fidesz a biztos választás!

Lapunk is beszámolt,. hogy a korábbi. leánykori nevén nemzeti konzultációra, amelyet a nem létező Tisza-adó ügyében indítottak, több mint 8 milliárd forintnyi közpénzt szórt ki az Orbán-kormány az ablakon. A politikiai ellenfelet lejárató fideszes kampányeszközt akkor is reklámozta a közmédia, amiért  a Médiatanács eljárást is indított a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben.

