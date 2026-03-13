Már több mint másfél millióan küldték vissza a nemzeti petíciót az államtitkár szerint

Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.
„Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!” – emelte ki videójában Hidvéghi Balázs.Nevető Zelenszkij-portréval hirdeti az Orbán-kormány a nemzeti petícióját
Bő két hete egyébként még csak 500 ezernél járt a visszaküldött ívek száma, legalábbis erről beszélt Vitályos Eszter az akkori kormányinfón. Egy héttel korában, február 19-én pedig még egy 270 ezres számot említett a kormányszóvivő.Vitályos Eszter: A nemzeti petíciót már 500 ezren küldték visszaUkrajnában bekérették a magyar nagykövetet az Orbán-kormány nemzeti petíciója miatt, Szijjártó Péter kiakadt