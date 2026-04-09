VSquare: Újabb izraeli kémprogramot használ az Orbán-kormány

2026-04-09 19:30:00 CEST

„A Webloc egy globális geolokációs megfigyelőrendszer, amely több százmillió embert figyel meg fogyasztói alkalmazásokból és digitális hirdetésekből vásárolt adatok alapján.”

Újabb izraeli kémprogramot használ bizonyítottan az Orbán-kormány, a Cobwebs nevű cég Webloc nevű eszközét, melynek működését az EU-s törvények nem tennék lehetővé - számolt be Panyi Szabolcs a VSquare-en.

A Webloc-kal kapcsolatos nyomozást a VSquare és a torontói egyetemen működő Citizen Lab folytatta, mely a programról egy részletes elemzést is közölt. A korábban a szintén izraeli Pegasus-kémszoftverrel is megfigyelt újságíró cikke szerint az új kémprogram egy tömeges megfigyelőeszköz, amely okostelefon-hirdetési adatokon keresztül több százmillió embert követ nyomon. Ezzel Magyarország lett az első olyan ország, amelyről kiderült, hogy használja a szoftvert, valószínűleg megsértve az általános adatvédelmi rendeletet, azaz a GDPR-t, amely tiltja a személyes és reklámadatok ilyen jellegű felhasználását.

A Citizen Lab friss elemzése szerint „a Webloc egy globális geolokációs megfigyelőrendszer, amely több százmillió embert figyel meg fogyasztói alkalmazásokból és digitális hirdetésekből vásárolt adatok alapján.” Mindez természetesen a felhasználók tudta és beleegyezése nélkül történik. A tényfeltáró cikkből kiderül, hogy a Cobwebs Technologies eszközeit, (beleértve a Webloc-ot is) a magyar hatóságok legalább 2022 eleje óta használják. A licencek megújításának újabb köre 2026 márciusában, hetekkel az április 12-i parlamenti választások előtt fejeződött be.

A Panyi Szabolcs által közölt nyomozás magyar forrásai beszámoltak egy hazai fejlesztési OSINT-eszközről (open source intelligence – nyílt forrású hírszerzés) is, az úgynevezett Quvasz vagy Q-VASZ-ról, valamint egy mobilok feltörésére alkalmas kémprogramról is. A tényfeltáró anyagból kiderült, hogy mind az izraeli Cobwebs/Webloc licenszeinek beszerzése, mind a magyar eszközök az SCI-Network Zrt. nevű céghez kötődnek, melyet Berki Tamás, a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal volt ezredese, egy, a propaganda- és titkosszolgálati miniszterhez közeli figura vezet.

A VSquare megjegyzi, hogy a leleplezés új fejezetet nyit Magyarország és az izraeli megfigyelési technológia közötti ellentmondásos kapcsolatban, amelyet már korábban is fémjelzett a Pegasus- és a Candiru-botrány. A lap úgy tudja, a Cobwebs termékeit először 2021 végén vásárolták, és valószínűleg 2022 elejétől kezdődően legalább három fő magyar polgári titkosszolgálat alkalmazta: a Nemzeti Információs Központ (NIK), az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ). A licencek legújabb körét kizárólagosan az NBSZ vásárolta meg 2026 márciusában, az eszközöket pedig szétosztották a magyar hírszerző és bűnüldöző szervek között.

A Webloc a teljes hírszerzési eszköztár "ékkövének" számít, amely egy helymeghatározási hírszerző modul és tömeges megfigyelőrendszer. A platform webes adatokat gyűjt és elemez geotérbeli adatpontokkal egyesítve, s interaktív térképek segítségével összekapcsolja a digitális világot a fizikai adatokkal. Lehetővé teszi a mobileszközök követését egy, a felhasználó által meghatározott területen belül. Vagyis a kémprogrammal a célszemély helyzete is megállapítható, ezt a tényfeltáró anyag egy felhasználói képernyőfotón keresztül is illusztrálta, amin az látható, hogy valaki Németországból Ausztrián keresztül Magyarországra utazott. Egy másik, a kémprogram működéséről kiszivárgott dokumentum egy budapesti, 18 és 24 év közötti fiatal férfi profiladatait mutatta.

A QVASZ/Quvasz-program egyébként a lap szerint kudarcot vallott, de legalább több forrásuk szerint is elszórtak rá több tízmilliárd forintnyi közpénzt. Ennek ellenére az SCI-Network ambíciói messze túlmutatnak az OSINT-eszközökön, legalábbis több hírszerzési forrás beszámolója alapján a vállalat kifejlesztett egy mobiltelefonok feltörését célzó kémprogramot is, kémprogram-eszközt is, amely így inkább a Pegasushoz és a Candiruhoz válna hasonlatossá, elvileg. Azonban ennek a szoftvernek is akadnak még hiányosságai, egy forrás szerint például „túl látható”, azaz kimutatható nyomokat hagy a feltört eszközökön, például rendellenes sebességgel meríti le a mobiltelefonok akkumulátorait.

A VSquare megkeresésére sem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ), sem a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH), sem az SCI-Network Kft. nem reagált.