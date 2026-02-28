Adatvédelmi hatósághoz fordul Deák Dániel miatt a Medián

Medián;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;Hann Endre;Deák Dániel;

2026-02-28 21:24:00 CET

A közvélemény-kutató felháborítónak és elítélendőnek tartja a szivárogtatást, mondván Deák Dániel az illegálisan megszerzett, tudatosan félrevezető, súlyozás nélküli, nem reprezentatív adatokat hozta nyilvánosságra.

Illegálisan megszerzett, tudatosan félrevezető, súlyozás nélküli, nem reprezentatív adatok közzétételével vádolja a Medián a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.

Mint arról korábban is hírt adtunk, az Orbán-kormány propagandáját terítő Megafon elemzője, Deák Dániel csütörtök délután a Facebook-oldalán közzétett egy dokumentumot, amelyről azt állította, hogy az a Medián valódi januári mérési eredményeit tartalmazza, majd az alapján hamisítással vádolta meg a közvélemény-kutatót.

A Hann Endre vezette cég a közvélemény-kutató szakma egészével és a Mediánnal szemben folytatott lejárató, hiteltelenítő kampány elemeként értékeli a megnyilvánulást. „Ezt az sem menti, hogy nyilvánvalóan nem sok fogalma van a közvélemény-kutatások módszertanáról. Cselekedetét aljasnak és felháborítónak tartjuk, elítéljük. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megtesszük a szükséges lépéseket” - zárul a Medián tájékoztatása.