Nagy Gábor Bálint

A legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségnek továbbította a Gundalf és Buddha, a Tisza Párt két informatikusa elleni eljárások ügyét

Nagy Gábor Bálint még Jámbor András országgyűlési képviselőnek márciusban benyújtott írásbeli kérdésére válaszolt. 

Az írásbeli választ igénylő kérdését feljelentésként értékeltem és azt elbírálás végett a Központi Nyomozó Föügyészségnek továbbítottam – válaszolta hétfőn Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Jámbor András ellenzéki politikus által még március 25-én benyújtott írásbeli kérdésére. – „Vizsgálja-e a Legfőbb Ügyészség, hogy politikai célból indítottak-e büntetőeljárást és használták a titkosszolgálatokat a Tisza Párt két informatikusa ellen?” – tette fel a képviselő a kérdést Gundalf, azaz Hrabóczki Dániel, illetve a közvélemény előtt Buddhaként megismert szakember manipulációjáról. A levélváltás az ügyészségi portálon olvasható.

Jámbor utalt a Direkt36 hasábjain megjelent, részletes dokumentumokra és az eljárás irataira támaszkodó tényfeltáró beszámolóra, valamint a Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztály volt nyomozójával készült videóinterjúra. A Népszava is beszámolt arról, hogy a videó szerint konspiratív módon indult büntetőeljárás két, a Tisza Párthoz köthető magánszemély ellen, amelynek során az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomást gyakorolt a Nemzeti Nyomozó Irodára, és manipulálta az említett két személyt.

– A nyilvánosságra került információk szerint egy névtelen, utóbb megalapozatlannak bizonyult bejelentés alapján indult nyomozásban a Nemzeti Nyomozó Iroda gyermekpornográfiára hivatkozva tartott házkutatásokat két, a Tisza Párthoz köthető informatikai szakembernél. A lefoglalt eszközökön gyermekpornográf tartalmat nem találtak, azonban olyan üzenetváltások és adatok kerültek elő, amelyek alapján ismeretlen személyek szervezetten próbálták feltörni, megfigyelni, manipulálni, illetve belülről bomlasztani a Tisza Párt informatikai rendszereit és működését – idézte fel Jámbor, aki három kérdést is intézett Nagy Gábor Bálinthoz.

  • 1. Indít a Legfőbb Ügyészség nyomozást annak tisztázására, hogy történt-e bűncselekmény a nyilvánosságra került ügyben?

  • 2. Vizsgálja-e a Legfőbb Ügyészség, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy más titkosszolgálati, illetve rendészeti szerv munkatársai jogellenesen befolyásolták-e az NNI nyomozását?

  • 3. Vizsgálni fogják-e, hogy történt-e jogellenes adatgyűjtés, megfigyelés, informatikai behatolás vagy politikai közösség elleni szervezett akció?

A politikus felvetette, hogy az a jogállam lábbal tiprása, ha az állam büntetőhatalma és titkosszolgálati eszközrendszere nem a közérdeket és a törvényességet szolgálja, hanem politikai ellenfelek elleni műveletek eszközévé válik. – A nyilvánosságra került állítások több bűncselekmény gyanúját felvetik, így különösen a hivatali visszaélést, a kényszerítést, a tiltott adatszerzést, az információs rendszer vagy adat megsértését, a személyes adattal visszaélést, illetve annak gyanúját is, hogy hivatalos személyek vagy állami szervek az eljárási jogosítványaikat politikai célból, rendeltetésellenesen használták fel – tette hozzá Jámbor András.

A bizottsági elnök szerint a mai nap az ünneplés napja, a magyar nép ugyanis kifejezte akaratát és visszatért az európai útra. „Egy család vagyunk” – üzente von der Leyen.