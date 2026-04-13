A legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségnek továbbította a Gundalf és Buddha, a Tisza Párt két informatikusa elleni eljárások ügyét

2026-04-13 17:06:00 CEST

Nagy Gábor Bálint még Jámbor András országgyűlési képviselőnek márciusban benyújtott írásbeli kérdésére válaszolt.

Az írásbeli választ igénylő kérdését feljelentésként értékeltem és azt elbírálás végett a Központi Nyomozó Föügyészségnek továbbítottam – válaszolta hétfőn Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Jámbor András ellenzéki politikus által még március 25-én benyújtott írásbeli kérdésére. – „Vizsgálja-e a Legfőbb Ügyészség, hogy politikai célból indítottak-e büntetőeljárást és használták a titkosszolgálatokat a Tisza Párt két informatikusa ellen?” – tette fel a képviselő a kérdést Gundalf, azaz Hrabóczki Dániel, illetve a közvélemény előtt Buddhaként megismert szakember manipulációjáról. A levélváltás az ügyészségi portálon olvasható.

Jámbor utalt a Direkt36 hasábjain megjelent, részletes dokumentumokra és az eljárás irataira támaszkodó tényfeltáró beszámolóra, valamint a Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztály volt nyomozójával készült videóinterjúra. A Népszava is beszámolt arról, hogy a videó szerint konspiratív módon indult büntetőeljárás két, a Tisza Párthoz köthető magánszemély ellen, amelynek során az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomást gyakorolt a Nemzeti Nyomozó Irodára, és manipulálta az említett két személyt.

– A nyilvánosságra került információk szerint egy névtelen, utóbb megalapozatlannak bizonyult bejelentés alapján indult nyomozásban a Nemzeti Nyomozó Iroda gyermekpornográfiára hivatkozva tartott házkutatásokat két, a Tisza Párthoz köthető informatikai szakembernél. A lefoglalt eszközökön gyermekpornográf tartalmat nem találtak, azonban olyan üzenetváltások és adatok kerültek elő, amelyek alapján ismeretlen személyek szervezetten próbálták feltörni, megfigyelni, manipulálni, illetve belülről bomlasztani a Tisza Párt informatikai rendszereit és működését – idézte fel Jámbor, aki három kérdést is intézett Nagy Gábor Bálinthoz.

1. Indít a Legfőbb Ügyészség nyomozást annak tisztázására, hogy történt-e bűncselekmény a nyilvánosságra került ügyben?

2. Vizsgálja-e a Legfőbb Ügyészség, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy más titkosszolgálati, illetve rendészeti szerv munkatársai jogellenesen befolyásolták-e az NNI nyomozását?

3. Vizsgálni fogják-e, hogy történt-e jogellenes adatgyűjtés, megfigyelés, informatikai behatolás vagy politikai közösség elleni szervezett akció?

A politikus felvetette, hogy az a jogállam lábbal tiprása, ha az állam büntetőhatalma és titkosszolgálati eszközrendszere nem a közérdeket és a törvényességet szolgálja, hanem politikai ellenfelek elleni műveletek eszközévé válik. – A nyilvánosságra került állítások több bűncselekmény gyanúját felvetik, így különösen a hivatali visszaélést, a kényszerítést, a tiltott adatszerzést, az információs rendszer vagy adat megsértését, a személyes adattal visszaélést, illetve annak gyanúját is, hogy hivatalos személyek vagy állami szervek az eljárási jogosítványaikat politikai célból, rendeltetésellenesen használták fel – tette hozzá Jámbor András.