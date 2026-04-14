Fitch Ratings: Jelentős gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie az új magyar kormánynak

2026-04-14 09:36:00 CEST

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – áll a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott határozott győzelem nyomán

várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltathassa az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték, a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a „BBB” szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította – hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő. A Fitch kiemeli, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál, ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt 2015-2019 közöti időszak 4,2 százalékos éves átlagától.

A hitelminősítő szerint a gyenge gazdasági növekedés okai között szerepelt

a kedvezőtlen külső környezet,

a növekvő bizonytalanság,

az állami beruházások visszaesése,

Magyarországot emellett gazdaságszerkezeti kihívások is terhelik, a munkatermelékenység stagnál, és romlik a külső árversenyképesség.

A hitelminősítő ugyanakkor közölte,

várakozása szerint a magyar gazdaság növekedési üteme az idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul.

Ennek a gyorsulásnak a hajtóerői között szerepel a Fitch elemzői szerint a magánszektor fogyasztásának fellendülése, amely a választások előtti költségvetési lazítás egyik velejárója, valamint a beruházások erősödése és az autópari, illetve az akkumulátorgyártási ágazatok teremtette új exportkapacitások belépése.

A hitelminősítő mindazonáltal kiemeli, hogy ha a közel-keleti háború által felhajtott energiaárak tartósan magasan maradnak, az kockázatokkal terhelheti ezt az előrejelzést, mivel Magyarország nettó energiaimportőr, és a magyar gazdaság teljesítménye erőteljesen függ az Európai Unió gazdaságának növekedésétől is.

Magyar Péter nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt „szupertöbbsége” valószínűleg javítja majd az együttműködést Brüsszellel, például az Ukrajnának szánt finanszírozás blokkolásának esetleges megszüntetése révén, valamint olyan szakpolitikai intézkedések nyomán, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat – áll a Fitch Ratings elemzésében. A hitelminősítő szerint mindez lehetővé teheti a Magyarország számára jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy az uniós folyósítások teljes körű felújítása milyen gyorsan javítaná a magyar gazdaság növekedési kilátásait.

A Fitch közölte, jelenlegi várakozása szerint a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány az idén 5,6 százalékra növekszik a tavaly mért 4,7 százalékról, mindenekelőtt a választások előtti jelentős költségvetési lazítás és az energiaárak ellentételezését célzó támogatások miatt.

A hitelminősítő előrejelzése ugyanakkor 5 százalékra csökkenő GDP-arányos deficitet valószínűsít 2027-re.

Középtávú költségvetési konszolidációs stratégiájának kidolgozása után az új magyar kormánynak helyre kell állítania a költségvetési politikába vetett bizalmat, és meg kell erősítenie a költségvetési keretrendszert, tekintettel arra, hogy az utóbbi években gyakran módosultak a költségvetési célok és az ország sokszor eltért a kijelölt költségvetéspolitikai célkitűzésektől

– áll az elemzésben.

A cég szerint az adósságállomány csökkentése melletti kötelezettségvállalás nincs összhangban a választások előtti teljesítménnyel, mivel a GDP-arányos államadósság mértéke a 2023-ban mért 73,3 százalékról 2024-ben 73,5 százalékra, tavaly 74,6 százalékra emelkedett.