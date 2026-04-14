A NATO-tagok nem akarnak csatlakozni Donald Trump blokádjához

2026-04-14 09:54:00 CEST

Csak a konfliktus lezárása után vállalnának szerepet a térségben.

Több NATO-tag is jelezte, hogy nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök iráni kikötők blokádjára vonatkozó tervében, és csak a harcok befejeződése után vállalna szerepet a térségben. A lépés várhatóan tovább növeli majd a feszültséget az Egyesült Államok és a szövetség között.

Donald Trump azt követően jelentette be, hogy az amerikai hadsereg megsemmisít minden iráni hajót, amely a hétfőn életbe lépett blokád közelébe merészkedik, hogy a hétvégi tárgyalások nem vezettek megállapodáshoz az Iránnal hat hete tartó konfliktus lezárásáról. A Truth Socialon közzétett vasárnapi bejegyzésében még úgy fogalmazott: „A blokád hamarosan megkezdődik. Más országok is részt vesznek majd ebben a blokádban”. A Reuters cikke szerint azonban NATO-szövetségesek – köztük Nagy-Britannia és Franciaország – közölték, nem vonódnak bele a konfliktusba a blokádban való részvétellel, ehelyett egy olyan kezdeményezésen dolgoznak, amelynek célja a tengeri útvonal újranyitása.

„Nem támogatjuk a blokádot” – nyilatkozta Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC-nek. Hozzátette, a döntése egyértelmű, bármekkora is a rájuk nehezedő nyomás, nem hagyják, hogy belerángassák őket a háborúba.

A NATO főtitkára, Mark Rutte a Reuters forrásai szerint az európai kormányokkal azt közölte, Trump a közeljövőben konkrét kötelezettségvállalásokat vár a Hormuzi-szoros biztonságának garantálására. Hozzátette, a NATO csak akkor vállalhat szerepet, ha a 32 tagállam meg tud állapodni egy misszió létrehozásáról. A cikk szerint több európai ország jelezte: hajlandó segítséget nyújtani, de csak akkor, ha tartósan véget ér a konfliktus és megállapodás születik Iránnal hajóik biztonságáról.

Emmanuel Macron francia elnök jelezte, országa konferenciát szervez az Egyesült Királysággal és más országokkal egy többnemzetiségű misszió létrehozásáról, melynek célja a hajózás helyreállítása a szorosban. Egy francia diplomáciai forrás szerint az egyeztetésre már csütörtökön sor kerülhet Párizsban vagy Londonban.