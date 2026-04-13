Leáll a hajózás a Hormuzi-szorosban, máris megugrottak az olajárak

2026-04-13 12:22:00 CEST

Az Egyesült Államok blokádja elemzők szerint tovább szigorítással jár majd a piacokon, és a tűzszünetet is veszélyezteti.

Emelkedtek hétfőn az olajárak, miután vasárnap az amerikai hadsereg bejelentette, hogy hajózási blokádot vezet be a Hormuzi-szorosban – ez a lépés próbára teheti a jelenlegi tűzszünetet, miközben tovább szűkíti a globális olajkínálatot – írja a CNN. A Brent nyersolaj 7 százalékkal emelkedett, közel 102 dollárra hordónként. A háború kezdete óta már 40 százalékos az emelkedés. Az amerikai WTI nyersolaj ára hasonló mértékben, 103,5 dollárra emelkedett, ami csaknem 54 százalékkal magasabb, mint volt a Hormuzi-szoros első lezárása előtt.

Az amerikai védelmi minisztérium irányításával működő központi parancsnokság vasárnap jelentette be, hogy a haditengerészet hétfőn, keleti parti idő szerint délelőtt 10 órától megkezdik az iráni kikötőkbe belépő és onnan kilépő összes tengeri forgalom blokádját. Hozzátették, hogy Hormuzi-szoroson nem iráni kikötőkbe és onnan kilépő hajók szabad hajózását nem fogják akadályozni. A blokádot Donald Trump hirdette meg azután, hogy az Egyesült Államok és Irán a hétvégén sem tudott megegyezni a háború lezárásának feltételeiről, Teherán pedig megtorlást ígért a szorosban tartózkodó hadihajók számára.

– A konfliktusban új potenciális konfliktusgócok alakulhatnak ki – írta Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza hétfői feljegyzésében. Az elemző kérdéseket vetett fel. – Vajon az amerikai haditengerészet lefoglalná a Teheránnak vámot fizető szövetséges hajókat? Vajon a kínai hajókat célozná meg a szorosban? Mindkét kimenetel jelentős eszkalációt jelentene – tette hozzá. Shearing szerint Irán a világ olajkínálatának nagyjából 4 százalékát állítja elő, amelynek nagy részét Kínába exportálják. Az iráni olajexport blokkolásával Trump elvághatná Irán kormányának és katonai műveleteinek kulcsfontosságú finanszírozási forrását.

Teherán a háború kezdete óta még több olajat exportál. Irán olajexportja átlagosan napi 1,85 millió hordó körül mozgott márciusig, ami napi 100 000 hordóval több, mint a december és február közötti átlag, a Kpler adatelemző cég adatai szerint. A tőzsdék hétfőn ingadoztak, az S&P 500, a Dow és a Nasdaq határidős árfolyama gyengébb nyitást jelzett. Ázsiában a legtöbb nagyobb piac mérsékelten alacsonyabban zárt, a főbb európai indexek is estek. –Egyetlen figyelemre méltó kivétel volt: a magyarországi a BUX index, amely közel 3 százalékot emelkedett Budapesten az Orbán Viktor miniszterelnök 16 éves hatalmának vége, Magyar Péter és a Tisza Párt földcsuszamlásszerű győzelme nyomán.