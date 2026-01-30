KSH: Repülőrajt helyett lassult a gazdasági növekedés 2025-ben

KSH;recesszió;GDP-növekedés;repülőrajt;

2026-01-30 08:56:00 CET

Tavaly 0,4 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, vagyis lassult a növekedés üteme 2024-hez képest. Az év utolsó negyedében sem pörgött fel a gazdaság a várt mértékre, ami már az idei kilátásokat rombolja – derül ki a KSH adataiból.

A nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék, vagyis a a GDP értéke 2025-ben egész évben – derül ki a KSH friss közléséből. Orbán Viktor kormányfő 2025-re repülőrajtot ígért, ezzel szemben 2025-ben lassult a növekedés üteme, hisz 2024-ban még 0,6 százalékkal „nőtt” a magyar gazdaság, ez az ütem csökkent a KSH szerint 0,4 százalékra tavaly.

Utoljára 2022-es választási osztogatások évében nőtt érdemben a magyar gazdaság, akkor a KSH 4,2 százalékos növekedést mért. A megszorítások miatt 2023-ben 0,8 százalékkal csökkent a GDP, amit 2024-ban 0,6 százalékos növekedés követett. Ezt egészítette ki a tavalyi 0,4 százalék, így az elmúlt három évben összesen 0,6 százalékkal nőtt a GDP. (Nem évente, hanem három év alatt)

Vagyis a magyar gazdaság gyakorlatilag 2022 óta recesszióban avagy növekedési csapdában van.

Eközben a környező országok jelentős gazdasági növekedést produkálnak – vagyis az elmúlt években nőtt a magyar gazdaság lemaradása minden értelemben. Az Orbán-kormány az elmúlt években rendre évi 3-4 százalékos gazdasági növekedést tervezett, ígért, remélt. A tavalyi év is rendkívül kudarcos, hisz nem számítva a kormányfő által ígért repülőrajtot,

egész évre 3,4 százalékos gazdasági növekedést terveztek, ebből lett 0,4 százalék.

A gazdasági elemzők és a kormány azt remélték, hogy gyenge első háromnegyed év után az utolsó három hónapban beindul végre az élénkülés 2025-ben – ám ebben az értelemben is csalódást keltő adatokat publikált a KSH.

Az előzetes adatok szerint 2025 IV. negyedében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal nőtt a GDP, 2024 utolsó negyedéhez mérten. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült.

Minden IV. negyedéves adat elmarad a várakozásoktól, vagyis az utolsó hónapokban sem indult be a növekedés, ami már a 2026-os prognózisok teljesülését veszélyezteti.

A kormány a 2026-os költségvetésben 4,1 százalékos GDP növekedéssel számolt, amit 2025 december végén 3,1 százalékra vett vissza. Ezzel szemben az független elemzők már korábban is csak 1,8-2 százalékos növekedést láttak egyáltalán elérhetőnek 2026-ra, most látva a tavalyi adatok, várhatóan csökkenteni fogják az 2026-os várakozásaikat is.