Egy svájci lap szerint áron alul adta át a MET Mészáros Lőrincnek az Opus Tigázt

2026-04-16 07:47:00 CEST

Ezzel a MET Csoport több száz millió frankot veszíthetett.

Csaknem oknyomozói részletességgel ment bele egy évekkel ezelőtti magyarországi vonatkozású, de Svájcban játszódó ügyletbe a Tages-Anzeiger nevű svájci lap – vette észre a Telex.

A tranzakció tárgya a 2024-ben 57,5 milliárd forintos forgalom mellett 6 milliárd forintos profitot elérő Opus Tigáz Gázhálózati Zrt. volt, egy Magyarországon 33 ezer kilométernyi gázvezetéket üzemeltető hálózati engedélyes cég.

A zürichi független lap – a portál svájci forrása szerint az Orbán Viktorral leginkább kritikus svájci média – írása új elemeket mutat be egy évekkel ezelőtti ügyletről, amikor egy svájci cég, a zugi MS Energy Holding mögött a baari (ez Zuggal szomszédos település) székhelyű MET Csoport és Mészáros Lőrinc érdekeltsége üzletet kötött. A svájci lap több forrásra hivatkozva azt írja, hogy

a MET-nek az értékénél olcsóbban, egyfajta kényszerből kellett eladnia a magyar gázvezeték-üzemeltetőjét, a Tigázt Mészáros Lőrincnek.

A cikkben az áll, az MS Energy Holding AG bejegyzett székhelye, vagy inkább postaládája Zug vasútállomásának terén található, egy ügyvédi iroda néven. A svájci Moneyhouse cégregiszter szerint

a társaság mögött öt éve változhatott a végső haszonhúzó, ekkor kikerültek a MET-tisztviselők és bekerültek a Mészáros-család tagjai.

A legújabb igazgatóságban helyet kapott Mészáros Ágnes, Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc, Joseph Alexander Belle és Gombai Gabriella is.

A MET Csoport 2018-ban vásárolta meg az akkori Tigázt az olasz ENI-től, majd meglepően hamar túl is adott rajta, 2021-ben már a Mészáros Csoport volt a tulajdonos. A svájci cégregiszterben maga a tulajdonos nem látszik, de az Opus Global így ír a cégről: „az Opus Global Nyrt. a két legnagyobb kelet-magyarországi energetikai társaságnak, az Opus Tigáz Zrt.-nek és az OPUS Titász Zrt.-nek meghatározó tulajdonosa.”

Mivel a cégregiszter szerint a hálózatos cégben a svájci cég 99 százalék feletti tulajdonos, vélhetően a svájci cég maga is az Opus Global tulajdona. A Tages-Anzeiger megkereste az Opus Globalt és a MET-et, de a cégek nem reagáltak a lap kérdéseire. A Telex is megkereste írásban az érintetteket. A MET nem volt bőbeszédű, azt írta,

ezt jelenleg nem szeretnénk kommentálni.

Az Opus Global is jelezte, hogy nem kívánják kommentálni a cikket, a háttérben annyit megjegyeztek, hogy a jelenlegi vezetők még nem is itt dolgoztak, amikor ez a deal született.

A svájci lap az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva azt írja, hogy

a magyar eredetű, de régóta Svájcból működtetett MET kénytelen volt megválni a Tigáztól, és az Opusnak eladni az értéke alatt. Ennek következtében a lap szerint a MET Csoport „millió frankban is három számjegyű összeget” (értsd: több száz millió frankot) veszített.

Arra nem tér ki a cikk, milyen eszközrendszere volt a hatalomnak vagy Mészáros Lőrincnek, hogy a Svájcban bejegyzett cég úgy érezze, valóban át kell adnia a céget. A lap szerint a külföldi cégek elleni támadás eleve nem volt ritka Magyarországon, az osztrák Spar példáját említették még.

A Telex szakmai forrása is arról számolt be, hogy a MET- és a Mészáros Csoport közötti üzlet valóban nem a MET szája íze szerint zajlott. A MET régóta kacérkodott ugyanis azzal, hogy nyilvános piacra lép, ehhez nagyon jó lett volna, ha a bevételének stabilitást ad egy hálózatos cég.