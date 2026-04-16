A Tigáz a Klik-nek üzent: fizessen időben, mint az állampolgárok!

Gyöngyöstarján polgármestere arra számít, hogy még hétfőn visszakapcsolja a gázt a szolgáltató, így újra lesz fűtés a Heves megyei település általános iskolájában, a helyi művelődési házban és könyvtárban, valamint a polgármesteri hivatalban is.A Tigáz szóvivője, Száraz Gábor elmondta: miután a Klik rendezte a tartozását a gázkereskedő MET Magyarország Zrt.-nek, ők 24 órán belül visszakötik a gázt. Valamivel 13 óra után közölte az MTI: visszakapcsolta a szolgáltató a gázt.