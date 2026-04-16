Ezzel a MET Csoport több száz millió frankot veszíthetett.
E hét péntektől január első vasárnapjáig azoknak sem kell tartaniuk az áram- és gázmérő kikapcsolásától, akik hosszú ideje nem fizettek a szolgáltatásért.
Az egykor szebb napokat is megért futballklub célja, hogy az Opus Tigáz segítségével NB III-ból az NB II-be jusson.
Az Orbán-kormány szerint az Opus Tigázé a leghosszabb hálózat, ezért magasabb a rendszerhasználati díj is.
A felcsúti csodamágnáshoz kerülő kelet-magyarországi gáz- és áramhálózat jövőbeni eredményessége jórészt a magyar állam döntéseitől függ.
Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.
Az olasz ENI teljesen kivonult Magyarországról: utolsó vagyoneleme, a kelet-magyarországi gázhálózat Orbán-közelbe, a MET-hez kerül.
A Tigáz az új szabályoknak megfelelő üzletszabályzata hivatali elfogadásához kötötte az ingyenessé vált gázcsőtelepítések megkezdését, ami a kormány szerint szabotázs.
Ismét csalók élnek vissza a Tigáz nevével, ezúttal gázkonvektorok uniós szabvány szerinti vezetékcseréjét ajánlják túlárazottan, elsősorban idősebb lakossági felhasználóknak, és erre előleget vesznek fel tőlük - hívta fel a figyelmet a Tigáz-DSO Kft. kedden.
Újabb ”trükkös szakemberek” jelentek meg a Tiggáz-Dso Kft. ellátási területén, akik ezúttal a Heves megyei Rózsaszentmártonban próbáltak készülék korszerűsítés címén pénzt beszedni – írta a napi.hu.
Trükkös csalók jelentek meg a Tigáz ellátási területén: a Pest megyei Farmoson próbálnak szén-monoxid-érzékelő készülékekre pénzt beszedni a cég nevében - figyelmeztet szerdai közleményében a társaság.
Befizette a 100 millió forintos bírságot a Tigáz, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szabott ki a gázszolgáltatóra a behajtási költségátalány jogszerűtlen alkalmazása miatt - tájékoztatott a hivatal csütörtökön.
Október elsejétől új gázszolgáltatóhoz kerülnek a Tigáz Zrt. ügyfelei – írta közleményben a társaság.
Azoknál az ügyfeleknél, akiknek lakossági és vállalkozási gázfogyasztását azonos ügyfél-azonosító alatt tartja nyilván a Tigáz, előfordult, hogy a behajtási költségátalány megfizetéséről tévesen a lakossági fogyasztás alapján küldtek értesítést, illetve volt olyan is, akinek esetében tévesen értelmezték a törvényt; ezekben az esetekben a Tigáz visszavonja igényét, illetve a már befizetett összeget visszatéríti - közölte a vállalat.
A Tigáz Zrt. tavalyi működési eredménye 3,28 milliárd forint volt az előző évi 5 milliárd forintos működési veszteség után, nettó vesztesége 1,58 milliárd a 2014-es 14,8 milliárd forint veszteséget követően, a társaság a 2015-ös évre sem fizet osztalékot - tájékoztatott a Tigáz szerdán.
Gyöngyöstarján polgármestere arra számít, hogy még hétfőn visszakapcsolja a gázt a szolgáltató, így újra lesz fűtés a Heves megyei település általános iskolájában, a helyi művelődési házban és könyvtárban, valamint a polgármesteri hivatalban is.A Tigáz szóvivője, Száraz Gábor elmondta: miután a Klik rendezte a tartozását a gázkereskedő MET Magyarország Zrt.-nek, ők 24 órán belül visszakötik a gázt. Valamivel 13 óra után közölte az MTI: visszakapcsolta a szolgáltató a gázt.
Küldtek előzetes értesítést a Kliknek, mielőtt kikapcsolták a gázt a gyöngyöstarjáni általános iskolában - állítják a szolgáltatók az Indexnek azzal az intézménnyel kapcsolatban, ahol azért marad el hétfőn a tanítás, mert nincs fűtés. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az atv.hu értesülése után úgy reagált, hogy előzetes értesítés nélkül kapcsolták ki a gázt az iskolában.
Újra megjelentek a magukat a gázszolgáltató szakembereinek kiadó csalók Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében, ismét kötelező modernizálásra és karbantartásra hivatkozva próbálnak meg előleget beszedni a Tigáz fogyasztóitól - közölte a gázszolgáltató cég csütörtökön.
Bedobta a Tigáz is törülközőt, kiszáll a rezsicsökkentéssel mesterségesen veszteségessé tett lakossági földgázszolgáltatói piacról. A kormány elérte célját, ebben a szegmensben gyakorlatilag egyeduralkodó lett, de a hozomány több tízmilliárd forintos veszteség, amit áremeléssel, vagy az unióban tiltott burkolt állami támogatással tud csak ellensúlyozni. A kabinet levelet küldött Brüsszelbe, közölte, kész engedni a rezsiszorításon.
A TIGÁZ Zrt. 500.000 forinttal támogatta a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány működését. Az adománynak köszönhetően a Társaság életmentő, égési kötszerek éves készletének beszerzéséhez járult hozzá. A cég a tavalyi évhez hasonlóan 2014-ben is támogatja a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítványát. A Társaság adományával életmentő Water Jel égési kötszerek beszerzésével segíti a szervezetet.
Egyelőre nem hozott olyan döntést a kótaji önkormányzat, hogy a helyhatóság és a Tigáz-DSO Kft. közötti vita miatt elzárja a gázt a tulajdonában lévő vezetéken, amelyen át Nyíregyháza és Nyírtelek egy részét is ellátja a cég - közölte a település független polgármestere szerdán a nyírteleki gázelosztó-állomáson, ahol mintegy kétszáz kótaji lakos is figyelemmel kísérte bejelentését.