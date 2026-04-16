Donald Trump: Csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz csúcsszinten.
Trump a Truth Social közösségi oldalán amerikai idő szerint szerdán ügy fogalmazott:
„Megpróbálunk egy kis lélegzethez jutni Izrael és Libanon között. Régóta nem beszélt a két vezető egymással, úgy 34 éve. Holnap ez megtörténik. Nagyszerű!”
Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei a héten már tartottak egy konzultációt a tervezett hivatalos tárgyalások előkészítése érdekében az amerikai fővárosban. Közvetítőként Marco Rubio külügyminiszter vett részt.Donald Trump megkérte Benjámin Netanjahut, hogy mérsékelje a Libanonban végrehajtott csapásokat
Izrael és Libanon hivatalosan a zsidó állam 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással. A Teherán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet március 2-án újra támadásokat indított Izrael ellen Libanon felől, néhány nappal az iráni konfliktus kezdete után. Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint kétezer ember halálát okozták, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.Izrael támogatja a tűzszünetet, de leszögezte, hogy az Libanonra nem terjed ki