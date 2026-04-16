Befejezte a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését az NVI

2026-04-16 20:02:00 CEST

Befejezte a levélben érkezett szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda (NVI) - derül ki a www.valasztas.hu csütörtök délutáni adataiból. A levélben szavazásra jogosultak 72 százaléka élt választójogával.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak, a levélben szavazók névjegyzékén 494 244 választópolgár szerepelt, az NVI-hez végül 356 332 levélszavazat érkezett vissza, ebből 51 337-et közvetlenül az NVI-hez postán juttattak vissza, 296 167-et a külképviseleteken adtak le és 8828-at a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján.

Az NVI csütörtök délutánra valamennyi beérkezett levélszavazási iratot felbontotta és ellenőrizte a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Érvényes azonosító nyilatkozatot az ellenőrzött levélszavazatok közül 337 439-ben találtak, 18 893-ban pedig vagy érvénytelen volt,

vagy hiányzott a borítékból, illetve egyéb okból volt érvénytelen a levélszavazási irat, például nyitva érkezett vissza, vagy több kis borítékot tartalmazott.

Az NVI feladata az is, hogy az érvényes azonosító nyilatkozatok melletti - de a nyilatkozat ellenőrzését követően attól elkülönített, és így anonimmá váló - kicsi, a szavazatot tartalmazó borítékokat is felbontsa és megszámlálja az azokban lévő voksokat.

A feldolgozottság jelenlegi állása alapján az érvényes szavazási iratokban lévő országgyűlési szavazólapok száma 334 809,