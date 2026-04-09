Szentpéteri Nagy Richard: Az emberek a döntésüket meghozták, a rendszer megbukott

választás;Szentpéteri Nagy Richard;levélszavazatok;Népszava-est;

2026-04-09 20:20:00 CEST

A politológus szerint csakis egyértelmű, nagy fölénnyel kialakult végeredmény lesz majd széles körben elfogadott, különben várhatóan megkérdőjelezi azt valamelyik oldal.

A választás előtt kevesebb mint 100 órával a Népszava-est vendégeként Szentpéteri Nagy Richard politológussal, alkotmányjogásszal Simon Zoltán lapunk Szép Szó mellékletének szerkesztője arra kereste a választ, mi várható a vasárnapi voksoláson.

Minden normális ember rendszerváltást akar, kezdte a politikai elemző. Szerinte a hangulat az országban az utolsó hetekben is változott, alkotmányos demokráciában akarnak élni az emberek. De ha nyerne is a Fidesz, „ez az ország már egy másik ország”.

A magas részvétel nem feltétlenül az ellenzéket segíti, figyelmeztet a politológus, de rekordrészvétel várható. Az eredményre elképzelhető, hogy akár jövő szombatig kell várni, - ha sok egyéni választókerületben szoros eredmény lesz, lehet, hogy vasárnap éjjel nem lesz még végeredmény.

Szentpéteri Nagy Richard a levélszavazatok kapcsán úgy fogalmazott:

„csalás az egész”, sok visszaélésre ad lehetőséget a rendszer.

Beszélt arról is, hogy a választáson a külképviseleteken leadott szavazatok is számíthatnak, melyet magyar lakcímmel rendelkezők és nem rendelkezők adhatnak le. Előbbiek egyéni jelöltekre is szavaznak, és azok átformálhatják a végeredményt. Szentpéteri Nagy szerint a jogorvoslati ügyekkel is megspékelve elhúzódhat a végeredmény kihirdetése.

2010 óta nem szabad és nem tiszta, fair a választás - jelentette ki. Csakis egyértelmű, nagy fölénnyel kialakult végeredmény lesz majd széles körben elfogadott, különben várhatóan megkérdőjelezi azt valamelyik oldal. Szerinte sok múlik majd a politikusok bölcsességén.

Úgy vélekedett, nemcsak a fővárosban és a vidéki nagyobb városokban van hangulatváltozás, alakult ki ellenzéki fölény, hanem a kisebb településeken is. Ez egy nagyon kis ország, érzékelik az emberek a közhangulatot - mondta.

Hogy miért pont most történt változás? A rendszert eddig is utálták az emberek, de az ellenzéki kínálat nem volt elég jó, fogalmazott Szentpéteri Nagy Richard. 2010-től 2022-ig elemezte a választások történetét és tanulságait és azt mondta, most működik egy egységes, és vezetővel rendelkező ellenzéki párt. Szerinte az emberek „egyértelműen váltást akarnak”, a döntésüket meghozták, a rendszer megbukott.

Elmondta, a Tisza kétharmados felhatalmazás nélkül nem tudja lebontani a NER-t, márpedig a közvélemény ezt akarja.

– Most kétharmadot akar, hogy később soha többé ne legyen kétharmad - mondta Szentpéteri Nagy.

Új kereteket, alkotmányt kell csinálni, jelentette ki az alkotmányjogász. Szerinte az Alaptörvény, és előtte az Alkotmány is rossz volt. Utóbbi például túl könnyen eltörölhetővé tette magát. Ezért kell egy új alaptörvény, és ezért van szükség most Tisza-kétharmadra - mondta Szentpéteri Nagy Richard.