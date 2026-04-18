Ruszin-Szendi Romulusz felszólította Szalay-Bobrovniczky Kristófot, hogy hagyjon fel a katonatisztek elleni bosszúhadjárattal

2026-04-18 05:37:00 CEST

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa szerint a távozó Orbán-kormány honvédelmi minisztere politikai indíttatásból fogott tisztogatásba.

„Ömlenek hozzám a hírek a Honvédelmi Minisztériumból. Ami most végképp kiverte nálam a biztosítékot: a tegnapi napon – állítólag bizalomvesztés címén – megváltak egy értékes, kiválóan képzett katonától, parancsnoktól. Ez elfogadhatatlan. Felszólítom Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert: azonnal hagyja abba ezt a bosszúhadjáratot” – írta felindultan Elég a leszámolásból! címmel pénteki Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa, akiből sokak szerint az új honvédelmi miniszter lehet Magyar Péter kormányában.

„A személyi állományban már így is felmérhetetlen károkat okozott. Tapasztalt, elhivatott embereket veszít el a honvédség – nem szakmai okokból, hanem politikai indíttatásból ”– szögezte le Ruszin-Szendi Romulusz. Az említett személycseréről, személycserékről a 24.hu számolt be a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent köztársasági elnöki határozatok nyomán. – Sulyok Tamás államfő a választások után négy nappal, csütörtökön hagyta jóvá Bodó Bernadett dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetését. Ezt Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter kezdeményezte. Az államfő határozata pénteken már hatályba is lépett. A Magyar Közlönyben megjelent határozat hivatkozása szerint a döntést közös megegyezéssel hozták, a törvény paragrafusára hivatkozva, amely szerint a szolgálati viszony megszüntetését ilyenkor nem kell indokolni.

Bodó Bernadett ezredest egyébként éppen aznap léptették elő, amikor Áder János köztársasági elnökként öt éve altábornaggyá nevezte ki Ruszin-Szendi Romuluszt. Pintér Sándor előterjeszésére – több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül – lett nemzetbiztonsági dandártábornok az akkori Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) főigazgató-helyettese – emelte ki a portál. A másik felmentést kezdeményezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Eszerint Frigyer László vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonya április 13-ai hatállyal, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel megszűnt. A vezérőrnagy korábban a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokságát vezette.

„Ez nem vezetés. Ez rombolás, és hogy stílusos legyek: ahol 2023-ban, a Bálnában, kiváló katonákat mentett fel a honvédelmi miniszter, most ugyanott rúgta ki a magyar nép őt is. Itt tudta meg, hogy nem kér belőle a magyar nép, mert elég volt! Ez a karma? Vagy, hogy is szokták mondani” – fűzte mindehhez Ruszin-Szendi Romulusz, aki felszólította a bukott tárcavezetőt: „Vegye tudomásul a magyar emberek, katonák döntését és távozzon. Ne okozzon további károkat. Ne tegyen tönkre több emberi sorsot. Mint, ahogy többször mondtam már: Ne csináljon már semmit! A honvédség nem politikai játszótér. A honvédség a haza védelme. Hajrá Magyarország!”