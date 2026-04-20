Megtisztulásra, szembenézésre és teljesen új színházi törvényre van szükség

Vidnyánszky Attila;

2026-04-20 16:31:00 CEST

Vidnyánszky Attila önkritika helyett újabb vádakat fogalmazott meg az őt ért támadásokra egy televíziós interjúban. Az elmondottakra reagált mások mellett a függetlenek érdekvédelmi szervezete és a Miskolci Nemzeti Színház művészeti tanácsa is.

Az elmúlt vasárnapi választási eredményt követően szinte pillanatok alatt kereszttűzbe került Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, akivel péntek este Rónai Egon interjúzott az ATV-n. A riporter igyekezett szembesíteni alanyát például azzal, hogy számítása szerint tizenhat fontos pozíciót tölt be párhuzamosan, amire Vidnyánszky úgy reagált, hogy a java részéért nem vesz fel pénzt. Arra viszont nem reagált, hogy ez milyen hatalmi koncentrációt jelenthet. Arra a felvetésre, hogy a pénzek elosztásánál előnyt élveztek-e a jobb oldali ideológiát képviselő produkciók, előadások a vezérigazgató azt mondta, hogy egy jobb oldali kormány kultúrpolitikájából ez természetesen adódik. „Természetes, hogy prioritást élveznek az olyan előadások, amelyek [a keresztény gondolatot] képviselik.” Azt cáfolta, hogy ez kirekesztéssel járt volna.

Vidnyánszkyt nagyon komolyan, olykor indulatoktól sem mentesen támadták a Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításáért, „elfoglalásáért.” Az alapítvánnyá lett intézmény kuratóriumi elnökeként azt mondta, ő büszke az átalakításra. Az átalakítás módja szerinte is lehetett volna másmilyen, de ő az eredményeket hangsúlyozta és azt, hogy a másik oldalon nem kívántak vele együttműködni.

Az interjúra nyílt levélben Vidnyánszky Attilát megszólítva reagált több között Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója is. Az írást aláírták a teátrum művészeti tanácsának tagjai is: Keszég László, Szőcs Artur, Szabó Máté és Rusznyák Gábor is. Többek közt ezt írják: „elsősorban megtisztulásra, szembenézésre van szükség. Egy teljesen új színházi törvényre. Egy gyökereiben új támogatási rendszerre, amely a teljesítményt helyezi előtérbe. Életpályamodellre. Nem két művészeti akadémiára. Egyre, amely pártatlan. Nem két színházi társaságra. Egyre, amely értünk, színházi dolgozókért létezik. Politikamentesen. Nem két színművészeti egyetemre. Egyre, amely nem alapítványi, hanem állami fenntartású. Nem nemzeti és nemzetibb színházakra. Nem alig támogatott és túltámogatott önkormányzati színházakra. Nem a „ti” és nem a „mi” személyes névmással kategorizált színházakra, hanem szabadon alkotó, egymás mellett létező névmás nélküli Színházra. A szembenézéshez és megtisztuláshoz elengedhetetlen, hogy az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítson minden közpénzen működő színházat.”

Vidnyánszky a független színházak hátrányos helyzetére vonatkozó kérdésre az általa sokat hangoztatott állítást ismételte, mely szerint túl sok nálunk az alternatív színház, és határt kellett volna szabni ennek a folyamatnak. Nem ismerte el, hogy ezek a műhelyek nem kapnak elég állami támogatást.

„A kultúra akkor marad sokszínű, ha nem hadszíntér, hanem mindannyiunk közös tere. A kritika nem árulás, a függetlenség nem ellenségesség, a pluralizmus nem támadás, ezek alapvető tartozékai egy demokratikusan működő kulturális térnek. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy Vidnyánszky Attila befejezze a félrevezetést, a szakma tudatos és szándékos megosztását, és ezek helyett végre a valódi szakmai párbeszéd és egymás kölcsönös tisztelete szervezzék a munkánkat.” – reagált Vidnyánszky Attila nyilatkozatára a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ). „Ha minderre a színházigazgató nem képes, akkor méltósággal félre kell állnia.” – jegyzik meg.

Korábban Nagy Ervin színész, akit a kulturális tárca lehetséges vezetőjeként emlegetnek, azt mondta: „Mi nem a Fidesz színvonalán cserélgetünk majd embereket, de aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban.”

Vidnyánszky Attila erre így reagált:

„Hogyne folytatnám? Most megyünk Koreába… novemberben a Csíksomlyói passiót el tudjuk játszani a Szent Pál katedrálisban, Rómában. Érti, mekkora dolgok ezek?” - mondta Rónai Egonnak.

Vidnyánszky Attilának 2028-ban jár le a jelenlegi vezetői mandátuma a Nemzeti élén, kérdés, hogy az új kulturális vezetés hogyan dönt ezzel kapcsolatban. Többen felvetették, hogy le kellene zárni a Nemzetiben történt baleset vizsgálatát és annak is ki kellene derülnie, hogy Vidnyánszky Attilát terheli-e ez ügyben felelősség.