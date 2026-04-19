2026-04-19 21:02:00 CEST

Az exit poll szerint a Progresszív Bulgária az utolsó közvélemény-kutatások előrejelzéseit is felülmúlva 37,5 százalékos eredménnyel győzhet a vasárnapi megméretésen.

Bulgária volt elnökének, Rumen Radevnek a pártja, a Progresszív Bulgária (PB) várhatóan megnyeri a vasárnapi parlamenti választásokat az exit pollok szerint – írja a Reuters. A szófiai Alpha Research által a szavazóköröknél végzett felmérés szerint a PB 37,5 százalékkal nyert, messze megelőzve a Bojko Boriszov volt miniszterelnök vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű pártot, amely 16,2 százalékkal a második helyen áll.

Rumen Radev a korrupció felszámolása és a stabilitás ígéretével nyerheti meg a parlamenti választást, öt éven belül a nyolcadikat a balkáni országban. Ez nem tűnhet lehetetlen vállalásnak, de még így is koalíciós partnerre lesz szüksége a PB-nek a parlamenti többséghez.

A 63 éves Rumen Radev egykori vadászpilóta, a bolgár légierő egykori parancsnoka 2016 és 2026 volt a balkáni ország elnöke, idén januárban azért is mondott le, hogy induljon a parlamenti választáson, miután az előző kabinet a korrupció elleni tavaly decemberi tömegtüntetések hatására megbukott. Lapunk is írt arról korábban, hogy Románia után Bulgáriában is tartottak a választás orosz befolyásolásától, amelynek az elhárítására a szófiai kormány külön válságstábot hozott létre . Hogy milyen hatékonysággal, egyelőre nem tudni, maga Rumen Radev markánsan oroszpárti kijelentéseiről ismerik, aki néha szó szerint visszhangozza a Putyin-rezsim, nem mellesleg pedig az Orbán-kormány narratíváját arról, hogy a NATO fellépéseaz oka, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, a konfliktus pedig „nukleáris armageddonnal” fenyeget. A legutolsó felmérések még csak 33 százalékot jósoltak a PB-nek, amit most várhatóan meghaladnak.

Bulgáriában nm mellesleg jelentős tiltakozás kísérte az euró 2026. január 1-i bevezetését is.