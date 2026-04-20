Volodimir Zelenszkij tárgyalni akar Magyar Péterrel a lefoglalt ukrán pénzről és aranyról

Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;ukrán pénzszállítók;

2026-04-20 14:27:00 CEST

Szerinte Orbán Viktor egyszerűen csak lopott.

Tárgyalni szeretne a hivatalba lépő magyar miniszterelnökkel az ukrán elnök, hogy visszaszolgáltassák azt a pénzt és aranyat, amelyeket a Terrorelhárítási Központ kommandósai foglaltak le 2026. március 6-én Magyarországon két ukrán pénzszállító járműben.

„Szeretnénk visszakapni a pénzt. Elvettek tőlünk bizonyos összegeket. (…) Beszélni fogunk Magyarral. Úgy gondolom, vissza kellene adniuk. Orbán egyszerűen ellopta ezt a pénzt” - idézte az Ukrinform az ukrán államfő kijelentéseit.

Mint ismert, a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai 2026. március 5-én csütörtökön csaptak le a két járműből álló ukrán konvojra, amely 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 darab, egyenként egy kilogrammos aranytömböt szállított a magyar rendőrségi útvonalengedély alapján Ausztriából Ukrajna felé az osztrák Raiffeisen és az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank közötti rendszeres szolgáltatás keretében Magyarországon át.

Szivárgó információk szerint az ukránokat nem pénz-, hanem fegyverszállítás közben akarták tetten érni. Amikor kiderült, hogy ez nem fog összejönni, szóltak a NAV-nak, amely érthető ingerültséggel fogadta, mivel kezdetben a saját pénzmosás elleni egységét sem vonták be a tervezésbe. Az akciót személyesen a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Farkas Örs irányította a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti központjából.

Az Orbán-kormány később rendeletbe írta, hogy Ukrajna még két hónapig biztosan nem kapja vissza a 27 milliárd forintnyi aranyát és pénzét, amely a vizsgálat lezárásáig az így megszerzett vagyon a magyar hatóságok felügyelete alatt marad.