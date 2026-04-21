Soha nem látott megértéssel fogadta a főváros érveit a MÁK, 60 nappal elhalasztotta az áprilisi szolidaritási részlet inkasszóját

2026-04-21 05:50:00 CEST

Karácsony Gergely főpolgármester múlt hét kedden kért halasztást.

A fővárosi önkormányzat meggyőzően igazolta, hogy a szolidaritási hozzájárulás áprilisi inkasszójára vonatkozó „megbízás teljesítése veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését” – olvasható a Magyar Államkincstár (MÁK) fővárosi önkormányzatnak küldött határozatában. A kincstár 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2. részösszegének, 37,1 milliárd forintnak a kifizetésére.

„A halasztás nem jelent megoldást, de időt ad arra, hogy a főváros meg tudjon állapodni Magyar Péter kormányával a szolidaritási hozzájárulásról, illetve megszülethessenek a Budapest pénzügyi helyzetét rendező döntések”

– mondta a Népszavának Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki mindezzel együtt nagyon fontosnak tartja a a MÁK határozatát, mivel enélkül már az áprilisban esedékes munkabéreket sem tudták volna kifizetni a dolgozóknak, illetve minden fővárosi számlára érkező adóbefizetés azonnal a kincstárhoz került volna, ami megbénította volna Budapest működését.

Karácsony Gergely főpolgármester múlt hét kedden kért halasztást a szolidaritási hozzájárulás 20-án esedékes soron következő 37,1 milliárd forintos részletének befizetésére. A városvezető levelében arra hivatkozott, hogy a 2. részösszeg, illetve a 2025-ben be nem fizetett részletek esedékessé válása külön-külön is veszélyeztetik a fővárosi önkormányzat működését, a közfeladatok ellátását. (A tavaly azonnali jogvédelem miatt nem levonható részletekkel együtt összesen 60 milliárdot emeltek volna le egyszerre a főváros számlájáról a jövő héten). A levélhez nyomatékul csatolták a főváros bankszámlakivonatát, amely szerint a főváros számlája már akkor 6,5 milliárdos mínuszban volt.

A fővárosi önkormányzat bízik abban, hogy a halasztás határidejéig, június 16-áig meg tud állapodni az új kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás 2026-os mértékéről, illetve peren kívüli megállapodást kötnek a 2023 és 2024-es évekre kirótt szolidaritási hozzájárulás okán indított perekben. Ez utóbbi önmagában 100 milliárd forint feletti bevételt jelentene a fővárosnak. A szolidaritási hozzájárulás eltörlése, vagy az önkormányzatok által szorgalmazott - iparűzési adó 15 százalékában való - maximálása szintén több tízmilliárdos kiadáscsökkenést jelentene.

Ha június közepéig nem sikerül megállapodni Magyar Péter kabinetjével, akkor automatikusan levonják a most felfüggesztett 37,1 milliárd forintos részletet, illetve júliusban a soron következő 11,7 milliárdot. A MÁK valójában Magyar Péter kormányára tolta át az inkasszózás felelősségét.

Budapest pénzügyi helyzete inkasszózás nélkül sem túl rózsás. A januári 11,7 milliárdos szolidaritási hozzájárulás-részlet levonása után a februári bérek március eleji kifizetésének érdekében a főváros 10 milliárd forinttal emelte a 40 milliárd forintos folyószámla hitelkeretet. A főváros jelenleg is hitelből működik.

Márciusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. is újabb hitelt vett fel. A szeptemberi lejárattal a meglévő 30 milliárdos folyószámla hitele mellé további 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz-hitelt igényelt. A kormány ugyanis a közösségi közlekedésre járó tavalyi 12 milliárd forintos normatívát se fizette ki a szolidaritási hozzájárulás „tartozás” okán. Az önkormányzatnak emiatt 4 milliárd forint, a BKK-BKV cégpárosnak pedig 8 milliárd forint értékű szállítói számlát kellett idei évre átütemeznie.

Az is sokat lendítene a fővárosi önkormányzat pénzügyein, ha végre hozzájutnának a többi állami normatívához is. Az idén ugyanis még egyetlen fillér állami támogatás sem érkezett a főváros számlájára a kötelező feladatok ellátására. Se az időotthonok működtetésére, se a hajléktalanellátásra, se a közterületek karbantartására, se a kulturális intézmények működtetésére, sőt a kormány által annyira reklámozott béremelések fedezetére sem. A feladatellátásra járó állami normatívát a MÁK azért „térítette el”, mert a főváros szerintük tartozik a tavaly be nem fizetett, azonnali jogvédelem okán nem inkasszózható szolidaritási hozzájárulással. Ez már több mint 5 milliárd forintos kiesést jelent a fővárosnak.

Karácsony Gergely nem tagadta, hogy nagyon bízik abban, hogy az új kormány gyorsan megalakul és teljesíti a hazai önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítására vonatkozó választási ígéretét. Budapestnek már az év közepén szüksége lesz egy gyors kormányzati beavatkozásra. A főváros egyelőre kivár. Amint kiderül, hogy az új kormányban ki felel az önkormányzatokért, azonnal tárgyalásokat kezdeményeznek.

„Azt ígértük, hogy az országgyűlési választásokig elvisszük Budapestet. Ezt megtettük. A továbbiak nagyban függnek a Tisza döntéseitől” – tette hozzá lapunknak Kiss Ambrus főigazgató.

Az idei évben több mint 300 milliárd feletti IPA bevétellel számolnak. Ezzel együtt a főváros a tavalyival megegyező mértékben, egész évre összesen 80 milliárd forint keretösszeggel kötött folyószámla-hitelszerződést 2026-ra az OTP-vel. A pénzügyi mélypontot az elmúlt évekhez hasonlatosan nyárra várják, június-szeptember között használnák ki a teljes keretet, majd a tervek szerint az év végéig visszafizetnék a teljes összeget. Csakhogy 2026 rosszabbul indult. Márpedig 2025-öt is alig sikerült működési hitel nélkül zárni.

„Az idei év aligha zárható le nullszaldósan az önkormányzati finanszírozási rendszer drasztikus átalakítása nélkül” – ismerte el Kiss Ambrus. Mint mondta: „a szolidaritási hozzájárulás inkasszó gombja továbbra is a kormánynál van, igaz, most már a Magyar Péter vezette kabinetnél”.

Kérdés, hogy a választások után megalakuló új kormány mikor jut el oda, hogy nekilásson a szektor finanszírozási reformjának. A gyorsaság nem csupán a fővárosi önkormányzat érdeke, de a főváros és cégeinek működési tartozása mindenesetre őszre meghaladhatja a 125 milliárd forintot.