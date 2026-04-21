Donald Trump: Folytatódnak a katonai csapások Irán ellen a tűzszünet lejárta után

Irán;Egyesült Államok;tűzszünet;Donald Trump;háború Iránban;

2026-04-21 06:16:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Az elnök hétfőn a PBS News-nak adott interjúban megismételte, hogy nem tervezi a tűzszünet meghosszabbítását, miután az kedden lejár.

„Azután rengeteg bomba kezd el hullani” - fogalmazott az elnök azzal kapcsolatban, hogy mi történik a tűzszünet lejártát követően, amennyiben addig nem sikerül megállapodni Iránnal.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb béketárgyalás Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, azt válaszolta, hogy nem tudja. Az elnök szerint megegyeztek Irán képviselőivel arról, hogy személyes tárgyalási fordulót tartanak kedden.

„Meglátjuk, hogy lesz-e (tárgyalás), vagy sem. Ha nincsenek ott, az is rendben van”

- fogalmazott Donald Trump.

Az elnök egy hétfőn megjelent közösségi médiaposztjában megismételte, hogy az iráni kikötőkre, illetve az onnan érkező és oda tartó hajókra vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, ameddig nem születik megállapodás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Azt írta, hogy a blokád Irán számára naponta 500 millió dollár veszteséget jelent a kereskedelmi bevétel kiesése révén.

A Truth Social oldalon megjelent egy másik posztban az elnök azt írta, hogy Irán helyett hajók százai az Egyesült Államok kikötői, elsősorban Texas, Louisiana és Alaszka létesítményei felé tartanak kőolajért.