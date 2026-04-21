Egy alapítvány viszi tovább Hadházy Ákos korrupcióellenes munkáját

2026-04-21 08:57:00 CEST

A leköszönő független országgyűlési képviselő arra kér mindenkit, hogy támogassa a közvagyon átlátható kezeléséért és a közélet tisztaságáért küzdő Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványt.

„Április 12-én az Orbán-rendszer végre megbukott, minden esély megvan arra, hogy egy tisztességes és igazságos országot építsünk a romjain. Ezt a munkát mostantól mások vezetik, de tanulnunk kell a múlt hibáiból, sosem szabad elfordulni a közügyektől, figyelnünk kell, és ha szükséges, felemelni a szavunkat” – írta hírlevelében Hadházy Ákos a hvg.hu beszámolója szerint.

A független országgyűlési képviselő Budapest 6-os körzetében indult a választáson, ahol végül a tiszás Velkey György László győzött 53,62 százalékkal a fideszes Radics Béla előtt, aki 24,65 százalékot ért el. Hadházy Ákos a szavazatok 16,12 százalékát szerezte meg, vagyis mandátumot nem szerzett, nem lesz ott a következő országgyűlésben.

„Az általam elkezdett munkát a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány viszi tovább”

– közölte hírlevelében az ellenzéki politikus, aki arra kért mindenkit, hogy támogassa a szervezetet. Hadházy idézett az alapító okiratból is: „Az Alapítvány küldetése, hogy elősegítse a közélet tisztaságát, a jogbiztonságot, a közvagyon átlátható kezelését. Az Alapítvány célja fellépni a félretájékoztatás, az álhírek és az indulatokat keltő propaganda ellen; elősegíteni a polgárok információhoz jutását, fejleszteni politikai tudatosságukat, felelősségérzetüket; hozzájárulni az értelmes és előremutató vitákhoz; erősíteni a magyar nemzetet mint politikai közösséget.”