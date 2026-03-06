Harminchárom vizsgálata volt idén az Integritás Hatóságnak, a folyamatban lévő ügyek 171 milliárdos uniós forrást érintenek

Nagyvad még nem esett el, de nem is nyúlta le a Fidesz az IH-t. A NER egyelőre nem gondol rá igazi veszélyként, mivel a jogköre meglehetősen szűkre szabott.