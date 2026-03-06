Valódi törvényi változásokra is szükség lesz.
Ehhez azonban még az Európai Bizottságot is meg kellene győzni.
Megszületett az Európai Unió első korrupcióellenes irányelve.
Nagyvad még nem esett el, de nem is nyúlta le a Fidesz az IH-t. A NER egyelőre nem gondol rá igazi veszélyként, mivel a jogköre meglehetősen szűkre szabott.
A kormány a civil szervezetek átlátható működéséért vizsgálandónak tartja a működésüket meghatározó jogszabályi rendelkezések érvényesülését, valamint a vagyonnyilatkozat megtételére kötelezhető személyi kör szélesítésének lehetőségeit - derült ki a kormány által elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Programról szóló határozatból.