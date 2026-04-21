Minden negyedik képviselő nő lesz a parlamentben, túlnyomó többségüket a Tisza-frakció fogja adni

2026-04-21 09:51:00 CEST

A női képviselők túlnyomó többségét a Tisza-frakció fogja adni, a Mi Hazánk kettő, a Fidesz előreláthatólag öt női képviselőt fog a parlamentbe küldeni – áll a Republikon Intézet legújabb, lapunkhoz eljuttatott elemzésében, amely az újonnan felálló parlamentben vizsgálja a női képviselők arányát történelmi magyar és európai kontextusban.

Az elemzés rávilágít arra, hogy a Tisza Párt április 12-i történelmi győzelme a magyar országgyűlést eddig sosem látott módon és mértékben forgatja fel. Számos képviselő évtizedek után távozik a parlamentből, ilyen mértékű, mindkét politikai blokkot érintő változásokra nem volt példa a rendszerváltás óta. A sorcsere azonban más szembetűnő változást is hozott: jelentősen megnő a nők aránya az országgyűlésben.

Jelen állás szerint az alakuló parlamentben minden negyedik képviselő nő lesz. Ez tíz százalékkal magasabb arány, mint 2022-ben, ami önmagában is „rekorder” volt Magyarországon.

Négy éve 28 nővel alakult a parlament, a Fidesz 135 képviselőjéből 14 (10 százalék), az ellenzéki összefogás 57 képviselőjéből 13 (23 százalék) volt nő, a Mi Hazánk egy nőt juttatott a parlamentbe. 2026-ban azonban a képviselőnők túlnyomó többségét a Tisza-frakció adja majd, a 141 fős frakció egyharmada nő. A Mi Hazánk kettő, a Fidesz előreláthatólag öt (10 százalék) női képviselőt fog a parlamentbe küldeni.

Ami Magyarországon rekord, az viszont nemzetközi szinten a legalacsonyabb női képviseleti aránynak számít: az Eurobarométer 37 vizsgált országa közül a jelenlegi magyar arány az utolsó előtti, 36. helyre volt elegendő. Az európai uniós tagországok között csakugyan utolsó előttiek vagyunk e tekintetben, Ciprust egy hajszállal megelőzve. Az Európai Unióban átlagosan a tagországi parlamenti képviselők egyharmada nő, ami a leköszönő magyar parlamenthez képest kétszeres arány.

A Tisza győzelme után alakuló parlamentben 25 százalékos női aránnyal Magyarország továbbra is az uniós átlag alatt lesz, de jó pár helyezést javít: 27. helyett 21. lesz az EU-ban.

A Tisza-frakción belül a nők aránya egyébként megfelel a jelenlegi EU-átlagnak, és igaz volt ez a párt teljes jelöltállítási folyamatára: az előválasztási jelöltek és a nyertesek között is egyharmados volt a nők aránya. „Attól persze, hogy a parlamentben nők is ülnek, a női jogok képviselete nem valósul meg automatikusan a politikai színtéren” – jegyzi meg a Republikon.

Az elemzésben kitérnek arra is, hogy a most leköszönő Orbán-kormányban például nem volt női miniszter – miközben átlagosan az uniós országok minisztereinek 32 százaléka nő –, és a fontos közhatalmi funkciókat egytől egyig férfiak töltötték be Magyarországon. A Tisza-kormánnyal ez is változni látszik: az Országgyűlés elnöke, a parlament legnagyobb frakciójának vezetője, valamint több miniszter is a női képviselők közül kerül ki. A most alakuló országgyűlés végleges nemi összetétele még változhat.