2026-04-21 10:00:00 CEST

Az elsöprő többség támogatja, hogy az új kormány számoltassa el a korrupciós bűncselekmények elkövetőit. De rengetegen attól tartanak, ez most is csak ígéret marad – derült ki a Népszava körképéből.

– Legyen! Legyen!!

A Baranya megyei Szalántán élő Bernadett ezt a követelést ismételgette, jókedvűen. Az eladóként dolgozó, 47 éves, négygyermekes asszonytól és a portája kapujában vele beszélgető, nyugdíjas édesanyjától, Ágnestől azt kérdeztem, hogy történjen-e meg az elmúlt 16 év korrupciós bűneinek feltárása, legyen-e elszámoltatás, ahogy azt Magyar Péter ígéri. Bernadett azonnal rávágta, hogy legyen, és ezt ismételgette Ágnes is.

A helyi kultúrházból nyugdíjazott anya így folytatta:

– Magyarország a legkorruptabb állam az Unióban. Szégyen! A Fidesz politikusai annyi lopást követtek el, hogy felfoghatatlan! De sose nyomoztak ellenük.

Emlékszem, amikor a „vőgyerek” a közvilágítást korszerűsítette, és az Unió jelezte, hogy bűncselekmény-gyanús ez az egész, erre a kormány lemondott az uniós támogatásról, nyilván azért, nehogy vizsgálat induljon. Milliárdokba került ez nekünk. Hány ilyen volt?!

Bernadett hozzátette:

– Örülök, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Nemcsak azért, hogy kinyomozzák, mire mentek el az uniós támogatások, hanem azért is, mert így a következő kormány emberei már nem mernek majd lopni.

Az elmúlt napokban Baranya és Tolna megye tíz településén félszáz embert faggattam a bevezetőben már idézett kérdésekkel. A megszólítottak 90 százaléka támogatta a leendő kormányfő említett tervét.

– Nagyon sok gyanús ügy van – kezdte mondandóját a nyugdíjas pécsi műkereskedő, Kosári Aurél.

– A tisztánlátás érdekében szükség van arra, hogy ezeket a gyanús ügyeket átvilágítsák. Ez feszültséggel jár, pedig az országnak most inkább nyugalomra lenne szüksége, ám csak akkor lesz nyugalom, ha kiderül, kik loptak a közös pénzből, és ezért meg is szorongatják a mogyoróikat.

A leendő kormánytól elszámolást váró választók túlnyomó többsége a Tiszára szavazott, a Pécsen gyógytornászként dolgozó Csajághy Árpád viszont nem titkolta, hogy ő a Mi Hazánkat ikszelte be. A 45 éves férfi is támogatja a politikusokhoz köthető korrupciós ügyek kinyomozását. Az meg különösen dühíti Csajághyt, hogy a korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt állásából felfüggesztett végrehajtó, Schadl György a büntetőeljárása alatt is 249 milliót keresett:

– Számomra ezek a történetek rendkívül mocskosak – fakadt ki a gyógytornász. – Én nagyon szigorú lennék az ilyen bűnök elkövetőivel, és elfogadhatatlannak tartom, hogy a politikusok a mentelmi joguk mögé bújjanak.

Tihanyi Józsefné 43 évet húzott le varrodában és konyhán, s a kombájnos férjével két gyermeket felnevelő, túronyi asszony kérdéssel válaszolt:

– Ha én cigány asszonyként ellopnék egy tábla csokit a boltból, mit kapnék? Biztos, hogy nem úsznám meg, tuti, hogy meghurcolnának. Akik meg milliárdokat lopnak, nevetnek rajtunk.

Én meg azon nevetek, hogy Mészáros Lőrincnek, a gázszerelőnek, ezermilliárdja van. Hogy lehet ez? Ki hiszi el, hogy ő ezt szabályosan szerezte? Hogy ő tíz év alatt gazdagabb lett mint az angol királyi család 400 év alatt? Túrony 15 éven át full fideszes volt, az ilyen ügyek miatt fordultunk el a Fidesztől. Elég volt, kezdjenek csak hozzá a nyomozáshoz!

A Tolna megyei Kisdorogon, a gépiparból néhány hete nyugdíjazott István indulatosabban fogalmazott:

– Húzzanak a bűnösök a börtönbe, és ott legyen a cellatársuk egy nagydarab kan.

– Az ön által kívánt „mellékbüntetés” is bűncselekmény lenne – jegyeztem meg.

– Tudom, de annyira megutáltam őket, hogy már ilyenek a jönnek a számra.

Az egyetemisták kivétel nélkül úgy vélik, szükség van a politikusokhoz fűződő bűncselekmények kinyomozására, nyilvánosságra hozására.

Marci – aki Pellérden lakik, és vegyésznek tanul a Pécsi Tudományegyetemen – így fogalmazott:

– A nemzeti bankból eltűnt több százmilliárd forint, lehetetlen, hogy ennek ne legyen felelőse. De sok kicsi ügy is van, például a falunkban épített játszótér erősen túlárazottnak tűnik, az ilyen kis ügyeket is vizsgálni kéne.

Mindenki tudja, hogy sokszor azért nem indult vizsgálat, mert az elkövetők védettek voltak – ennek talán vége...

A dombóvári Klemm Bianka és a Telkiben élő Szücs Angéla azt hangsúlyozták, ők nem Magyar Péterre, hanem a változásra szavaztak, hogy legyen újra demokrácia, és hogy ne legyen az ország irányítóinak több joga másoknál. A két orvostanhallgató sorolta, hány olyan történetről hallott, ahol tízmilliárdok tűntek el. Ilyen volt a nem működő lélegeztető gépek beszerzése, 10-20-szoros áron. Ebből nyilván valakinek nagy haszna volt, vélték mindketten.

Eközben a kórházak fenntartására, felújítására nincs pénz – tette hozzá Angéla. – Azt állították, hogy vettek elegendő légkondicionáló gépet, de még sincsen elég, vagy épp nem működnek azok a gépek. Penészesek voltak a falak az egyik kórházban, mutatta is a tévé, de azt is próbálták letagadni.

Ha ezeket az ügyeket nem vizsgálják ki, és nem lesznek felelősök, retorziók, akkor az nagy csalódás lesz a Tisza szavazóinak.

Egy pécsi műkörmös is biztos volt abban, hogy ha elmarad vagy sikertelen lesz a számonkérés, akkor tömegek ábrándulnak ki Magyar Péterből. És abban is biztos volt az asszony, hogy a számonkérést a fideszesek jelentős százaléka alaptalan vádnak és politikai bosszúnak mondja majd.

– Őket nem fogják érdekelni a bizonyítékok, ők továbbra is szentnek látják imádott politikusaikat és istennek Orbánt. Őket nem lehet meggyőzni, és akkor is háborúpártinak mondják majd Magyart, ha száz évig béke lesz nálunk. Úgyhogy az ő véleményükkel nem szabad törődni, el kell indítani azokat a nyomozásokat.

Az előbbiekre rímel, hogy az általam kérdezett Fidesz-szavazók feleslegesnek tartják az elmúlt négy parlamenti ciklus gyanús ügyleteinek átvilágítását.

– Minket nem érdekel, hogy mennyibe kerültek a lélegeztető gépek – mondta egy vendéglátással foglalkozó bonyhádi házaspár mindkét tagja egymást erősítve. – Az a lényeg, hogy jól éljünk. És Orbán alatt jól éltünk.

Egy siklósi nyugdíjas férfi – felesége egyetértésével – ugyancsak arról beszélt, hogy jólét a fontos.

– Magyarral is elégedett leszek, ha ráteszi azt a 200 ezer forintot a Szép-kártyámra, amit ígért. Ha az rajta lesz, felőlem lophatnak is.

Amikor ezt Szalántán megosztottam a fentebb már idézett Ágnessel, ő csak csóválta a fejét:

– Nézze, nekem 140 ezer forint a nyugdíjam. Az nem sok, de akár le is mondok a 200 ezerről, ha a többiek is megteszik ezt, és a pénzt a kórházakra meg az oktatásra költik. Hogy ne kelljen fél évet várni egy vizsgálatra és éveket várni egy műtétre. A gyerekeknek ugyan ingyen adják a könyveket, de csak azokat, amiket ők kiválasztottak. Közben a tanárok más tankönyvből tanítanak, s megvetetik azt a szülőkkel, merthogy az ingyen kapott tankönyvek rosszak. Na, látja ez is gyanús, hogy csakis a csókosok által kiadott könyvek a jók, azokat veszi meg az állam, akkor is, ha tanárok szerint rosszak azok a könyvek. Ez is megérne egy nyomozást.

A riportalanyok közül sokan nem bíznak az elszámoltatásban. A Bisse községben élő 76 esztendős Anna – aki egykor élelmezésvezetőként és KRESZ-oktatóként kereste a kenyérrevalót – csak legyintett:

– Ne lelkesedjenek, nem lesz vizsgálat. Sokan ígérték már, és soha nem lett belőle semmi. Két gyerekem van és három unokám, az egyik Írországban él, és ott is marad. Részben az itteni politikai viszonyok miatt.

Az április végén nyugdíjba vonuló pécsi Demeter Csaba és felesége is hasonló véleményen volt:

– A távozó és a belépő kormányok vezetői a háttérben mindig megállapodtak, hogy nem bántják egymást. Egy csapathoz tartoznak ezek.

Szekszárdon, Péter, az 54 éves asztalos más miatt nem hisz a politikusok elszámoltatásában:

– Kedveljük Petikét, hogy megbuktatta ezt a tolvaj bandát, drukkolunk is, hogy legyen sikeres, csak aztán nehogy a visszanyaljon neki a fagyi! A Fidesz belső embere volt húsz évig, neki is lehet, hogy van valami a füle mögött. Ha megzsarolják, visszakozik. Ettől tartok.

A kakasdi Horváth Zoltán viszont épp azért bízik Magyar Péter ígéretének megvalósulásában, mert a leendő kormányfő a Fideszből jött:

– Ha valaki, akkor ő tudja, hogy miket követtek el – vélte a két gyereket nevelő, 50 éves raktáros.

Rádler Sára is drukkol Magyarnak, hogy sikerüljön az elszámoltatás, a pécsi egyetem orvosi karára járó, fertőszentmiklósi lány azonban tart attól, hogy ez a munka meghaladja a nyomozóhatóságok képességeit.

– Azért nagyon reménykedem – mondta elköszönéskor.

A motoros ételkiszállítóként dolgozó, 60 éves Papp Jánost és két társát az egyik pécsi bevásárlóközpont előtt szólítottam meg. Mindhárman nagyon várják, hogy kattanjon a bilincs a korrupciós bűnök elkövetőinek csuklóján.

– Szerintem könnyű lesz bizonyítani ezeket a bűncselekményeket – jósolta Papp János –, át kell csak nézni a számlákat és szerződéseket. Csak az kell, hogy legyen meg hozzá a politikai akarat.

Egy, a szavaihoz nevét nem adó pécsi ügyvéd szerint se nehéz bizonyítani, hogy a közbeszerzést kiíró és elbíráló grémiumok, miképp játszottak össze a távozó kormány gazdasági érdekköréhez tartozó cégekkel, hogyan „golyózták ki” a nem közéjük tartozó pályázókat, eközben miképp kartelleztek a nyertesek a velük szövetséges viszonyban lévő, látszólagos versenytársakkal. Mindez és a túlárazások könnyen bizonyíthatók a közbeszerzések dokumentációjából. Az ügyvéd ugyanakkor megjegyezte:

– A nyomozóhatóságok mostani vezetőit le kell cserélni. Ők voltak azok, akik a politikusok parancsára nem indítottak el vagy leállítottak olyan nyomozásokat, amelyek a kormánypolitikusok korrupciós bűncselekményeit vizsgálták volna. Ők ma is botot rakhatnak a küllők közé, velük nem fog menni.

Mivel a rendőrök semmilyen ügyben sem nyilatkozhatnak, egy baranyai nyugdíjas nyomozótól kérdeztem meg, vajon aktív kollégái mennyire lesznek elszántak, ha majd politikusok korrupciós ügyeit kell kivizsgálni. A hetvenes éveit taposó exnyomozó csak ennyit válaszolt:

– Nagyon.