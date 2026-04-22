Orbán Gáspár távozik a Magyar Honvédségtől

2026-04-22 15:46:00 CEST

A Kontroll úgy tudja, hogy a leköszönő miniszterelnök fiát személyügyi megbeszélésre hívták be, ezt követően született döntés a leszereléséről. A Honvédelmi Minisztérium egyelőre nem erősítette meg az értesülést.

Távozik a Magyar Honvédségtől Orbán Gáspár, a miniszterelnök fia – értesült a Tisza párthoz közeli portál, a Kontroll.

A Kontroll információ szerint Orbán Gáspárt a Magyar Honvédségnél szerdán hívták be személyügyi elbeszélgetésre. Ezen a megbeszélésen a feletteseivel arról állapodtak meg, hogy a leköszönő miniszterelnök eddig századosként szolgáló fia néhány napon belül leszerel és elhagyja a hadsereget. Mint ismert, az ő szívügye az a csádi magyar katonai misszió, amelyben deklaráltan a részt vevő magyar katonák felének a halálával számolt. A küldetésre még 2025 novemberében is 27 milliárd forintot akart szánni a Honvédelmi Minisztérium, aztán végül az egész elképzelést jegelték.

Orbán Gáspár 2019. júniusában tette le a katonai esküt a szolnoki MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképzőszázadánál. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor is. 2020-ban Angliában részt vett a brit Sandhurst Royal Military Academy kilenchónapos kurzusán, hogy megkezdhesse katonatiszti pályafutását. Később Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszönő honvédelmi miniszter kabinetjének tagjaként a csádi katonai misszió előkészítése volt a feladata, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter delegációjában többször is tárgyalt erről az afrikai országban.

A Kontroll értesülését a még Szalay-Bobrovniczky Kristóf által vezetett Honvédelmi Minisztérium egyelőre nem erősítette meg.

Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfőn nevezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf utódát, a tárcát 2026 májusától Ruszin-szendi Romulusz volt vezérkari főnök irányítja majd.