Nem vétóz többet a leköszönő Orbán-kormány, jóváhagyják az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt

2026-04-22 15:45:00 CEST

Helyreállt a Barátság kőolajvezeték, Magyarország is hozzájárult az az ukrán EU-hitelhez szükséges jogszabályhoz.

Az európai uniós tagállami kormányok állandó képviselőinek szerdai ülésén az Orbán-kormány is hozzájárult ahhoz, hogy írásbeli eljárással elfogadják az EU költségvetéséről szóló rendelet módosítását, amelyen azért kell változtatni, hogy végrehajthassák a tagállami vezetők decemberben egyhangúlag kötött alkuját Ukrajna 90 milliárd eurós hiteléről – erősítette meg a Telexnek az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma.

A minisztérium megerősítette, hogy az írásbeli eljárást hivatalosan 24 órán belül zárják. A decemberi alku végrehajtásához három jogszabályt kell elfogadni, ebből kettő már átment, köztük magáról a kölcsönről szóló, amelyet a 27-ből 24 ország fogadott el megerősített együttműködéssel, Magyarország nélkül. A hitelt viszont a közös uniós költségvetésből garantálják, és a büdzséhez csak egyhangúlag nyúlhatnak, az erről szóló jogszabályhoz már kell a magyar kormány jóváhagyása is.

A lap emlékeztet: az Orbán-kormány februárban azután húzta be a kéziféket, hogy egy orosz támadást követően leállt az olajszállítás az Ukrajnán át orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetéken. A kabinet szerint az újraindításnak már nem volt technikai, csak politikai akadálya, amit általában műholdképekkel igyekezett igazolni. Az ukránok arra hivatkoztak, hogy az űrből nem látszik minden kár, de hiába indult uniós küldöttség, nem engedték a vezetékhez. A magyar kormány azzal fenyegetőzött, hogy minden Ukrajnának kedvező döntést blokkol mindaddig, amíg nem áll helyre a szállítás a vezetéken.

Az ukrán vezetés kezdetben február végére ígért helyreállítást, de március közepén már nagyjából másfél hónappal számolt. Az Orbán-kormány szerint az időzítés bizonyítja, hogy beavatkoztak a választásba: azzal érveltek, hogy az ukránok a bizonytalanság szításával segítenék a Tisza Pártot. Vasárnap Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy akár hétfőn újraindulhat az olaj a Barátságon, és a magyar kormány álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy befejezték a helyreállítást, amit a Mol is megerősített.