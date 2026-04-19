Orbán Viktor: Akár hétfőn helyreállhat a Barátság kőolajvezetéken a szállítás

„Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását” – posztolta a Facebookon vasárnap délután Orbán Viktor távozó kormányfő. Szerinte Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. „Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget” – jelentette ki a még hivatalban lévő miniszterelnök.
Amint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyarországi parlamenti választás előtt két nappal közölte, hogy Ukrajna várhatóan tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, de „magáért az ellátásért az európaiak lesznek felelősek". Április 10-i sajtótájékoztatóján az ukrán elnök közölte, ha a tranzit kérdése továbbra is az uniós finanszírozáshoz lesz kötve, Ukrajna beleegyezik a kőolajvezeték helyreállításába.
Egy nappal korábban a választás előtti utolsó, április 9-én tartott kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a NER-közeli Index felvetésére, hogy az ügyben vizsgálódó EU-s küldöttség nem jutott el a Barátság kőolajvezetékhez, úgy reagált, hogy „eleve színjáték volt az egész", a Barátság kőolajvezeték a miniszter szerint teljesen ép és sértetlen, magát a csőrendszert semmilyen orosz támadás nem érte, csak mellette egy tárolóegységet ért dróntámadás. A tárcavezető szerinte Ukrajna azért zárta el a vezetéket, hogy hiányt idézzen elő és ezzel az ellenzéket segítse. – A választás után nyilván kénytelenek lesznek újranyitni a kőolajvezetéket, mert különben nem tudnak pénzt szerezni – tette hozzá Gulyás Gergely.