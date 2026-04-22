2026-04-22 20:13:00 CEST

Az újranyitás lehetetlen „a tűzszünet ilyen kirívó megsértése mellett” - írta Mohammed Bákir Kalibaf.

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit - közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán.

A teljes tűzszünetnek az iráni konfliktusban csak akkor van értelme, ha azt nem sértik meg az Iszlám Köztársaság kikötőinek amerikai tengeri blokádjával. A Hormuzi-szoros újranyitása lehetetlen „a tűzszünet ilyen kirívó megsértése mellett” - írta Mohammed Bákir Kalibaf. Hozzátette: a zárlat feloldása mellett „gátat kell vetni a cionisták minden fronton folytatott háborús uszításának is”.

Az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban – jelentette be a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO). A szolgálat később két másik támadásról is beszámolt Irán közelében.

A tájékoztatás szerint a konténerhajót ért támadásban senki sem sebesült meg, és az incidensnek nem volt káros környezeti hatása sem.

Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.

A későbbi két támadásról a tengerbiztonsági szervek szintén azt közölték, hogy nem jártak érdemi károkkal, és senki nem sebesült meg. Ezek az iráni partoktól 15 kilométerre nyugatra történtek, célpontjuk egy panamai zászló alatt hajózó, Iránból indult teherszállító, valamint egy libériai bejegyzésű teherhajó volt.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a szerdán lejáró tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.