Magyar Péter: A magyar rendőrség felkészült, mintegy négyezren teljesítenek szolgálatot Budapesten

Budapest;labdarúgás;Bajnokok Ligája;Magyar Péter;

2026-05-30 15:10:00 CEST

Eddig minden gond nélkül zajlik – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Tegnap sokmillió magyar ember Brüsszelre figyelt, ma pedig már sok százmillió ember Budapestre figyel, hiszen itt rendezik – most először a magyar fővárosban – a Bajnokok Ligája döntőjét – mondta Magyar Péter a Facebookon közzétett videójában, melyben Újpestről, a fia meccsének a helyszínéről jelentkezett be.

A miniszterelnök kiemelte: ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország fogja rendezni. Több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 ezer-17 ezer jegyet kapott az Arsenal és a PSG tábora, de úgy tudják, hogy legalább tízezer drukker jegy nélkül érkezett, ők a Hősök terén és a város különböző pontjain fogják követni a döntőt.

– A magyar rendőrség felkészült, mintegy négyezer rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban

– mondta Magyar Péter. Hozzátette, egyeztettek a rendőrségi vezetőkkel és a belügyminiszterrel. – Mindent megteszünk, mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy ez valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jóhírét ennek a csodálatos fővárosnak és hazánknak – hangsúlyozta.

A miniszterelnök kitért arra is: ez elképesztő logisztikai teljesítmény, hiszen sokezer önkéntes is dolgozik a rendezvény zavartalan lebonyolításán. De nem volt még olyan sem, hogy ennyi repülő érkezzen egy napon belül Budapestre.

– Eddig minden gond nélkül zajlik. Tegnap is voltak már nagyrendezvények, ma is tele van a város. Lesznek természetesen lezárások, úgyhogy mindenkitől türelmet kérek a mai napra, és azt, hogy mindenki drukkoljon közösen belátása szerint – üzente, kiemelve, fantasztikus sporteseményre van kilátás.

– Reméljük, hogy békességben fog lezajlani ez az esemény, és a sport lesz a középpontban

– zárta videóját a miniszterelnök.

Mint megírtuk, első alkalommal fordul elő a sportág történetében, hogy Budapest lesz a házigazdája a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének. A fináléba a címvédő Paris Saint-­Germain és az Arsenal jutott be. A franciák harmadszor szerepelnek a döntőben, tavaly hódították el először a trófeát. Az Arsenal korábban egyszer, pont 20 évvel ezelőtt jutott el a döntőig, ám akkor alulmaradt a Barcelonával szemben.