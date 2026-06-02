Befolyással való üzérkedés gyanújával kezdeményezték Molnár Zsolt letartóztatását

ügyészség;letartóztatás;befolyással üzérkedés;gyanú;Molnár Zsolt;

2026-06-02 19:06:00 CEST

A politikus panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Befolyással való üzérkedéssel gyanújával az ügyészség kezdeményezte a volt MSZP-s parlamenti képviselő, Molnár Zsolt letartóztatását – írja a 24. A portálnak a politikus ügyvédje. Bajáky Tamás besuzélt erről, hozzáfűzve, védence panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Molnár Zsolt letartóztatásáról a bíróság csütörtökön dönt.

Mint ismert, a Központi Nyomozó Főügyészség egy kedd délelőtt indított nagyszabású razziában több önkormányzatnál is házkutatásokat tartott és lefoglalásokat hajtott végre végre. Molnár Zsolton kívül előállították Őrsi Gergelyt, Budapest II. kerületének volt MSZP-s polgármesterét, de bementek a Cserdiné Németh Angéla (Demokratikus Koalíció) vezette XV. kerületi önkormányzat irodáiba is.

Az ügy parkfenntartási és más szerződésekről szól, a szálai két évvel ezelőttig nyúlnak vissza, de eddig csak a Kiss László polgármester vezette III. kerületi önkormányzatra terjedt ki. E szerint az óbuda-békásmegyeri vezetés fiktív, túlárazott szerződéseket kötött egyes cégekkel, amelyektől aztán az önkormányzat néhány tisztviselője pénzt kért vissza. 2024-ben „egy férfi” kft.-jéről volt szó, amely a III. kerületi önkormányzattal különféle szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre szerződött. A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett összegeket készpénzben vették fel. Az ügyben egy időre letartóztatták Kiss Lászlót és az MSZP-s alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt is. Kiss Lászlót 2024. augusztus 14-én vették őrizetbe korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt, 2025. májusban hagyhatta el a börtönt, miután a bíróság visszautasította a letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó indítványt.