Magyar Péter: Ha alacsonyabb lenne a korrupció, akkor több francia befektető érkezhetne Magyarországra

Franciaország;Emmanuel Macron;Magyar Péter;

2026-06-03 13:36:00 CEST

A miniszterelnök stratégiai megállapodást kötne Franciaországgal.

Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese, egyben nagyon fontos gazdasági partnere is, hiszen francia cégek 45 ezer magyar honfitársnak adnak munkát - jelentette ki a miniszterelnök Párizsban azt megelőzően, hogy egyeztetett Emmanuel Macron francia államfővel.

Magyar Péter közölte, Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni és megerősíteni a francia kapcsolatokat, ezért teljes szívéből üdvözli Macron javaslatát a stratégiai megállapodás megkötésére, megújítására.

A miniszterelnök azt javasolta, hogy ezt minél több tartalommal töltsék meg gazdasági, diplomáciai, uniós, kulturális területen és lehetőség szerint október 23-a előtt írják alá, hiszen idén lesz a 70. évfordulója az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. Úgy fogalmazott, ez óriási esemény volt, Magyarország és Európa számára soha el nem feledhető esemény, amelyet méltóképpen szeretnének megünnepelni. Ennek apropóján meghívta a francia államfőt Budapestre.

Felidézte, hogy Macron felsorolta azokat a területeket, ahol eminens közös érdekeik vannak: a nukleáris energia és általában az energiabiztonság területén, a mezőgazdaság területén, valamint uniós politikák terén.

Jelezte, hogy a 7 éves költségvetést most kezdik igazán tárgyalni, és Franciaországnak, illetve Magyarországnak nagyon sok hasonló érdeke van, amelyeket készek együtt is vinni akár Franciaországgal.

Magyar Péter kitért arra is, hogy újra meg szeretnék erősíteni a Visegrádi Négyek együttműködését, a V4-együttműködést Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország között. Ezt történelmi múltra visszatekintő együttműködésnek nevezte, amely 10-15 évvel ezelőtt sokkal fontosabb volt, és amelybe újra életet fognak lehelni. Hozzátette, erről volt szerencséje megállapodni Donald Tuskkal, június 23-án pedig vendégül látja a három közép-európai ország miniszterelnökét. A miniszterelnök közölte: nagy örömére szolgálna, ha a V4-ek közösen Franciaországgal, néha Németországgal együtt tudnának dolgozni, akár közös kormányüléseket tartani, és közösen kitűzni olyan célokat, ahol tudnak együtt dolgozni.

Magyar Péter úgy értékelt, hogy ebben a nemzetközi helyzetben valóban sokkal szorosabb együttműködésről van szó, erre van szükség, és ezen fognak dolgozni. Örömét fejezte ki amiatt, hogy Magyarország ott lehet az asztalnál, és újra ott ülnek a tárgyalásoknál. Világossá tette, konstruktív partnerek lesznek, és mindenkit biztosított arról, hogy Magyarországon megerősítik a jogállam, a demokrácia, az emberi jogok helyzetét, hiszen ezek az uniós alapértékek is. Közölte: nem okoz nehézséget a magyar kormány számára elfogadni a korrupcióellenes intézkedéseket. Ezt nevezte az egyik fő feltételének annak a politikai megállapodásnak, amelyet az Európai Bizottsággal kötöttek több mint 16 milliárd euró felszabadításáról. Úgy vélte, ez közös magyar érdek, közös európai érdek, és érdeke például a francia befektetőknek is, hiszen nyilván a mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, ha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne.

Magyar Péter szerint ez közös érdekük, ahogyan az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehoznak új szervezeteket, amelyek a korrupció ellen harcolnak, és létrehoznak egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek.

Jelezte, várják a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetnek meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről sem.

A francia államfő szerint új korszak kezdődött Magyarországon, aminek ékes bizonyítéka, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Macron üdvözölte, hogy a kormány és az Európai Bizottság megállapodott az uniós források hazahozataláról. Egyben jelezte, megerősítik stratégiai együttműködésüket Magyarországgal az ipar, a mezőgazdaság, a nukleáris energia vagy éppen a dezinformációk elleni küzdelemben is. Szólt arról is, hogy a Tisza győzelmének köszönhetően már most erősödik Magyarország felé a bizalom.