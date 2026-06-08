Vitézy Dávid: Újra elérhető a Vonatinfó

MÁV;Vitézy Dávid;tájékoztatás;valóság;vonatközlekedés;vonatkésés;nyomon követés;

2026-06-08 12:12:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint míg elődje, Lázár János el akarta titkolni az információkat az utasok elől, ma már valós időben követhetők a vonatok, és sajnos a még jellemző késések is.

Hétfőtől újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött Vonatinfó (a vonatinfo.mav.hu térképes oldalon), és a következő hetekben további fejlesztéseket végzünk, azon dolgozunk, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV+ webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek – közölte a Facebook-oldalán Vitézy Dávid. – A magyar vasút sajnos nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de az első lépés, hogy az elmúlt évek hozzáállását teljesen megváltoztatjuk: a hatalmi gőgöt felváltja a munka, a titkolózást az átláthatóság, a beletörődést pedig az az ambíció, hogy a magyar vasutat újra fejlődési pályára állítsuk. Vasútrombolás helyett vasútfejlesztés, ez a célunk – szögezte le a közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, amikor egyre gyakoribbak voltak az összeomlások a vasúti hálózaton, Lázár János az akkori építési és közlekedési miniszter döntésére a MÁV lépésről lépésre leállította az összes olyan lehetőséget, ahol a vonatok helyzetéről valós idejű információt lehetett kapni, és így a késéseket is nyomon lehetett követni. Kiemelte, hogy valós idejű adatokkal a kezében az utas sokkal könnyebben tudja áttervezni az utazását bármilyen havária esetén.

Vitézy szerint a lázári döntés jól mutatta az előző kormány bukásának okait, mert az akkori miniszter egyértelművé tette, hogy nem a magyar vasút problémáit akarja megoldani, hanem eltitkolni azokat, és ezért az sem volt drága ár, ha az utasok órákig állnak a pályaudvaron érdemi információ nélkül. A kormányváltás óta azonban nemrég újra elérhetővé tették a nyilvánosság számára az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információs Gyűjtőrendszert (EMIG), most pedig a Vonatinfót – derült ki Vitézy Dávid posztjából.