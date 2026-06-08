Kirúgták a MÁV-tól az egyik feketeruhást, aki Orbán Viktor országjárásán balhézott

fekete sereg;MÁV;kirúgás;verőlegények;Szabó János;

2026-06-08 16:35:00 CEST

Megindokolni sem kellett eltávolítását.

Hétfőn azonnali hatállyal felmondott a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Szabó Gábornak, a MÁV-SZK eddigi beszerzési igazgatójának - írja minisztériumi forrásaira hivatkozva a Gulyáságyú Média.

Szabó Gábor a forrás szerint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél szakanyag- és általános anyag beszerzési igazgatóként dolgozott. A férfi vezető állású munkavállalónak számított, ezért a tárcának nem kellett megindokolnia a felmondást.

A cikk szerint Szabó Gábor 2026. március 27-én, Orbán Viktor győri kampánygyűlésén feketeruhásként volt jelen. A Gulyáságyú Média azt írja, a kampányban a feketeruhások az Orbán Viktor ellen tüntetők megfélemlítéséért, transzparenseik letépéséért, több esetben pedig a demonstrálók gyűléshelyszíntől való távoltartásáért voltak felelősek.

A portál Szabó Gábort ahhoz az esethez is köti, amikor a stábja a feketeruhások tevékenységét rögzítette Győrben. Itt előbb egy csuklyás alak próbálta belökni Gulyás Balázst a feketeruhások sorfalába, majd Szabó Gábor is lökdösődni kezdett, miközben Gremsberger Antal, Kubatov Gábor közösségimédia-felelőse telefonnal vette fel a reakcióját.

Szabó Gábor a MÁV-csoporton belül kiemelt beszerzési területhez tartozó igazgatóságon dolgozott. Az igazgatóság feladatai közé tartozik többek között az általános anyagok, pályavasúti, távközlési, erősáramú, biztosítóberendezési, gépészeti és közúti szakanyagok beszerzésének tervezése, szervezése és ellenőrzése.

A MÁV-SZK vezérigazgatója egy héttel korábban még Bada János volt, aki Lázár János korábbi gimnáziumi évfolyamtársa, és korábban a Promenád24 tulajdonosa és ügyvezetője volt.