Mégis nyomoznia kell a rendőrségnek a Molnál felmerült bennfentes kereskedelem gyanúja miatt

feljelentés;MOL;Fővárosi Főügyészség;bennfentes kereskedelem;

2026-06-10 07:20:00 CEST

Felülírta a rendőrség határozatát az ügyészség.

Helyt adott a feljelentő panaszának a Fővárosi Főügyészség, és a rendőrség április 9-i, tehát még a választások előtti, a feljelentést elutasító döntését hatályon kívül helyezve nyomozást rendelt el a Molnál ez év elején történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyekben a június 9-én, kedden született határozatában – írja a 444.

A portál szerint a vádhatóság egyetértett a BRFK-határozat ellen panaszt benyújtó feljelentővel, és leszögezte:

„A nyomozó hatóság a feljelentés kiegészítése során nem tisztázta a panaszban előadottakat, azaz miként történhetett jelentős volumenű részvényértékesítés egy árfolyamérzékeny eseményt követően, miért hetekkel később – sajtóhírekre alapítva – történt a nyilvános közzététel, annak ellenére, hogy a kőolaj továbbítására vonatkozó szerződést az ukrán fél még 2026. január 27. napján informális értesítés keretében felfüggesztette.” Az ügyészség közölte,

„minderre figyelemmel a feljelentésben foglaltak megfelelő módon történő vizsgálata nyomozás keretében lehetséges”.

A 444 azt írja, az ügyészség által alaposnak minősített panaszban a feljelentő egyebek mellett azt tette szóvá, „a nyomozó hatóság határozata döntően a MOL Nyrt. nyilatkozatára épült, miszerint a kőolajszállítás leállása nem minősült bennfentes információnak, ami nem tekinthető független értékelésnek, hanem a gazdasági szereplő saját álláspontja”. Az ügyészségi határozat emellett megjegyezte: a rendőrségnek nem is kellett volna az MNB-nél folyó (vagy nem folyó) piacfelügyeleti eljárással foglalkozni. Ugyanis „a büntetőeljárásban eljáró hatóságot nem köti a polgári, közigazgatási vagy más eljárásban hozott határozat, illetve az abban az eljárásban megállapított tényállás, ennélfogva az MNB »szakhatósági véleménye«, illetve egy esetleges piacfelügyeleti eljárásban hozott határozat sem kötné a büntetőeljárásban résztvevő hatóságokat, ezek léte a büntetőügyben eljáró hatóságok számára nem elengedhetetlenül szükséges a döntésük meghozatalához”.

A hatályos jogszabályok értelmében azzal, hogy az ügyészség hatályon kívül helyezte a feljelentést elutasító rendőrségi határozatot, a nyomozás külön döntés nélkül automatikusan megindul.

Az ügy tehát visszakerül a BRFK-ra, aminek most kötelező lefolytatnia a büntetőeljárást a bűncselekmény felderítésére.

A Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyről itt írtunk bővebben.