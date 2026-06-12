Fidesz;kampányfinanszírozás;választási kampány;Fidesz-KDNP;DK;Demokratikus Koalíció;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;kampányköltések;MKKP;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;Választás 2026;

2026-06-12 11:09:00 CEST

2,4 milliárd forintot költött a Tisza Párt a választási kampányára

Magánszemélyektől több pénz folyt be adományként, mint amennyit a párt az állami költségvetésből kapott támogatásként. A Mi Hazánk, a DK és az MKKP is számot vetett, a Fidesz-KDNP kampányköltéseit azonban még nem tették közzé.