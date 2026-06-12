2,4 milliárd forintot költött a Tisza Párt a választási kampányára

2,4 milliárd forintot költött a Tisza Párt a választási győzelemmel végződött kampányára – derül ki a Magyar Közlöny mellékletében közzétett beszámolóból, számol be a Kontroll.
Mint írják, a Magyar Péter pártelnök által jegyzett dokumentum szerint magánszemélyektől több pénz folyt be adományként, mint amennyit a párt az állami költségvetésből kapott támogatásként. Mind a 2,4 milliárd forintot elköltötték „anyagjellegű ráfordítás” címszó alatt.
A Blikk cikke szerint a közzétett beszámolókból az is kiderül, hogy a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) milyen forrásokból finanszírozta a kampányát. A választásokat elveszítő korábbi kormánypártok, vagyis a Fidesz–KDNP kampányköltéseit azonban nem tartalmazza a tegnap megjelent hivatalos dokumentum.
A Mi Hazánk több mint 1,1 milliárd forintot költött a választási kampányra, ennek döntő részét, mintegy 1 milliárd forintot az állami támogatás tette ki. A DK ugyancsak 1,1 milliárd forintot fordított kampánycélokra, kiadásaik túlnyomó részét a hirdetések és reklámok jelentették, ezekre összesen 952,5 millió forint ment el. Az MKKP összesen 643 millió forintot használt fel a kampány során – a párt számlájára 686,3 millió forint érkezett, amelyből 42,5 millió forintot végül nem használtak fel –, az egyéni jelöltek után járó kampánytámogatásból nem részesültek.A Závecznél is 73 százalékon áll a Tisza a biztos pártválasztók körében, a Fideszt mindössze 20 százalék támogatja