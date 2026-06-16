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Csaknem háromszáz NER-közeli potentát bukja a milliós illetményt érő pozícióját

A kekvák megszüntetése közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági helyet is érint.

Közel háromszáz fideszes vagy Fideszhez közeli potentátnak szüntetheti meg a pozícióját egy húzásra az új kormány – derül ki a 24.hu összesítéséből.

A már hétfőn elfogadott alkotmánymódosítás után a parlament elé benyújtott, uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében megalkotott törvénycsomag ugyanis két lépcsőben szünteti majd meg a kekvákat: a nem egyetemi vagyonkezelő alapítványokat augusztus végéig, az egyetemi alapítványokat pedig 2027. augusztus elejéig megszüntetik, a részükre odaajándékozott 3 ezer milliárd forint értékű állami vagyont pedig visszaveszik. De az egyetemi kuratóriumokban és felügyelőbizottságokban ülő fideszes potentátok sem maradhatnak még egy évig a helyükön a bevezetett szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt, az új tagokat pedig nyílt pályázat útján választják ki.

A kekvák megszüntetésével (összesen 37 ilyen alapítvány van)

közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági hely szűnik meg, ahol az átlagos tiszteletdíj bruttó 1,5 és 2 millió forint között mozgott pár évvel ezelőtt, de tudni 3 millió forintos díjazásról is.

A portál összesítése szerint vannak álláshalmozó kurátorok, akiknek két helyen is van pozíciójuk:

  • Lázár János volt közlekedési miniszter,

  • Magyar Levente külügyi államtitkár,

  • Janó Márk volt közigazgatási államtitkár,

  • Schmidt Mária, Orbán Viktor tanácsadója,

  • Lánczi András politológus,

  • Demeter Szilárd kultúrpolitikus,

  • Bártfai Béla egykori államtitkár,

  • Maróth Miklós volt miniszterelnöki megbízott,

  • Csányi Sándor OTP-vezér,

  • Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese.

Bacsa György, a Mol egyik vezetője pedig három alapítványban is vezető szerepet tölt be.

A cikk felidézi: bár az egyetemi alapítványok vezető testületeiből 2023-ban lemondtak az akkori miniszterek, hogy gesztust gyakoroljanak az Európai Bizottságnak, több tucat jelenleg (vagy legalább is a kormányváltásig) közhatalmat gyakorló politikus maradt a kuratóriumokban, többek között kormánytagok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, parlamenti és önkormányzati képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek. Ezen pozíciókat betöltőket a törvényjavaslat szerint eleve kizárná a vagyonkezelő alapítványokban való közreműködést.

A 24.hu összesítése szerint jelenleg is vezető tisztséget tölt be közérdekű alapítványokban a fent említetteken kívül többek között

  • Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő,

  • Orbán Balázs, a volt miniszterelnök politikai igazgatója,

  • Semjén Zsolt KDNP-elnök, volt miniszterelnök-helyettes,

  • Csepreghy Nándor volt államtitkár,

  • Jakab István volt fideszes parlamenti alelnök,

  • Süli János volt KDNP-s képviselő,

  • Lezsák Sándor volt fideszes képviselő,

  • Fazekas Sándor volt fideszes képviselő és agrárminiszter,

  • Maruzsa Zoltán volt oktatási államtitkár,

  • Varga-Bajusz Veronika volt felsőoktatási államtitkár,

  • Koltay András, a Médiahatóság elnöke,

  • Lánczi Tamás, a megszüntetésre ítélt Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke,

  • Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő,

  • Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács volt elnöke, Orbán Viktor Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja,

  • Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere,

  • Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere

  • Balaicz Zoltán ugyancsak fideszes zalaegerszegi polgármester,

  • Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti fideszes polgármester,

  • Kovács Ferenc nyíregyházi fideszes polgármester,

  • Veress Pál volt miskolci alpolgármester,

  • Gaál József kecskeméti alpolgármester,

  • Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke,

  • Palkovics László volt innovációs miniszter,

  • Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke,

  • Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap lemondott alelnöke,

  • Szili Katalin volt miniszteri biztos,

  • Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár

  • és Sölch Gellért helyettes államtitkár.

A kekvákat a 2022-es választás előtt hozta létre az Orbán-kormány, egyetemeket és más közfeladatokat szervezett ki az általuk kiválasztott személyek által vezetett alapítványoknak, amelyeknek több ezer milliárd forintos állami vagyont is ajándékoztak: ingatlanokat, részvényeket, állami cégeket, valamint pénzbeli juttatásokat. Annak, hogy Magyarország hozzájuthasson a korábban befagyasztott 16 milliárd eurónyi uniós pénzekhez, egyik feltétele ezek átalakítása vagy felszámolása volt.

A kultúráért felelős államtitkár hozzátette: szép gesztus lenne, ha például gyermekvédelmi intézménynél is fel lehetne lőni látványosságokat.