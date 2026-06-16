Csaknem háromszáz NER-közeli potentát bukja a milliós illetményt érő pozícióját

alkotmánymódosítás;kuratórium;felügyelőbizottság;illetmény;kekva;

2026-06-16 08:36:00 CEST

A kekvák megszüntetése közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági helyet is érint.

Közel háromszáz fideszes vagy Fideszhez közeli potentátnak szüntetheti meg a pozícióját egy húzásra az új kormány – derül ki a 24.hu összesítéséből.

A már hétfőn elfogadott alkotmánymódosítás után a parlament elé benyújtott, uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében megalkotott törvénycsomag ugyanis két lépcsőben szünteti majd meg a kekvákat: a nem egyetemi vagyonkezelő alapítványokat augusztus végéig, az egyetemi alapítványokat pedig 2027. augusztus elejéig megszüntetik, a részükre odaajándékozott 3 ezer milliárd forint értékű állami vagyont pedig visszaveszik. De az egyetemi kuratóriumokban és felügyelőbizottságokban ülő fideszes potentátok sem maradhatnak még egy évig a helyükön a bevezetett szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt, az új tagokat pedig nyílt pályázat útján választják ki.

A kekvák megszüntetésével (összesen 37 ilyen alapítvány van)

közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági hely szűnik meg, ahol az átlagos tiszteletdíj bruttó 1,5 és 2 millió forint között mozgott pár évvel ezelőtt, de tudni 3 millió forintos díjazásról is.

A portál összesítése szerint vannak álláshalmozó kurátorok, akiknek két helyen is van pozíciójuk:

Lázár János volt közlekedési miniszter,

Magyar Levente külügyi államtitkár,

Janó Márk volt közigazgatási államtitkár,

Schmidt Mária, Orbán Viktor tanácsadója,

Lánczi András politológus,

Demeter Szilárd kultúrpolitikus,

Bártfai Béla egykori államtitkár,

Maróth Miklós volt miniszterelnöki megbízott,

Csányi Sándor OTP-vezér,

Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese.

Bacsa György, a Mol egyik vezetője pedig három alapítványban is vezető szerepet tölt be.

A cikk felidézi: bár az egyetemi alapítványok vezető testületeiből 2023-ban lemondtak az akkori miniszterek, hogy gesztust gyakoroljanak az Európai Bizottságnak, több tucat jelenleg (vagy legalább is a kormányváltásig) közhatalmat gyakorló politikus maradt a kuratóriumokban, többek között kormánytagok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, parlamenti és önkormányzati képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek. Ezen pozíciókat betöltőket a törvényjavaslat szerint eleve kizárná a vagyonkezelő alapítványokban való közreműködést.

A 24.hu összesítése szerint jelenleg is vezető tisztséget tölt be közérdekű alapítványokban a fent említetteken kívül többek között

Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő,

Orbán Balázs, a volt miniszterelnök politikai igazgatója,

Semjén Zsolt KDNP-elnök, volt miniszterelnök-helyettes,

Csepreghy Nándor volt államtitkár,

Jakab István volt fideszes parlamenti alelnök,

Süli János volt KDNP-s képviselő,

Lezsák Sándor volt fideszes képviselő,

Fazekas Sándor volt fideszes képviselő és agrárminiszter,

Maruzsa Zoltán volt oktatási államtitkár,

Varga-Bajusz Veronika volt felsőoktatási államtitkár,

Koltay András, a Médiahatóság elnöke,

Lánczi Tamás, a megszüntetésre ítélt Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke,

Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő,

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács volt elnöke, Orbán Viktor Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja,

Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere,

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere

Balaicz Zoltán ugyancsak fideszes zalaegerszegi polgármester,

Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti fideszes polgármester,

Kovács Ferenc nyíregyházi fideszes polgármester,

Veress Pál volt miskolci alpolgármester,

Gaál József kecskeméti alpolgármester,

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke,

Palkovics László volt innovációs miniszter,

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke,

Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap lemondott alelnöke,

Szili Katalin volt miniszteri biztos,

Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár

és Sölch Gellért helyettes államtitkár.

A kekvákat a 2022-es választás előtt hozta létre az Orbán-kormány, egyetemeket és más közfeladatokat szervezett ki az általuk kiválasztott személyek által vezetett alapítványoknak, amelyeknek több ezer milliárd forintos állami vagyont is ajándékoztak: ingatlanokat, részvényeket, állami cégeket, valamint pénzbeli juttatásokat. Annak, hogy Magyarország hozzájuthasson a korábban befagyasztott 16 milliárd eurónyi uniós pénzekhez, egyik feltétele ezek átalakítása vagy felszámolása volt.