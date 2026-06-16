A zuhanyzóba vonszolt és többször gyomorszájon vágott egy diákot a prefektusa az esztergomi ferences kollégiumban

rendőrség;Esztergom;bántalmazás;feljelentés;kollégium;

2026-06-16 11:02:00 CEST

Az Esztergomi Rendőrkapitányság könnyű testi sértés miatt indított büntetőeljárást.

Többször is gyomorszájon vágta az egyik nyolcadikos diákját az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium prefektusa – írja a Telex.

A portál szerint a kollégiumban élő fiú bűne az volt, hogy alsónadrágban rohangált és zavarta az osztálytársait, akiket a nevelő kémiaversenyre készített fel. A prefektus ezért egy másik férfival

megfogta a fiút, a zuhanykabinba vonszolta, ahol aztán többször is gyomron vágta, az összegörnyedt gyerekre vizet engedett és otthagyta. A fiút végül az osztálytársai szedték ki a zuhanyzóból.

Az esetről az iskola igazgatója és a kollégium prefektusa néhány nappal később beszélt a szülőkkel. A Telexnek a 15 éves fiú édesanyja felidézte: „Az igazgató és maga Mihály testvér is jelezte nekünk, hogy ez megtörtént, csak nem gondoltuk, hogy ennyire brutális volt. Úgy tálalták, hogy a gyerek rendetlen volt, ezért a hónuk alá fogták és bevitték a zuhanyzóba. Mivel a fiam és a prefektus régóta ismerik egymást, először a fiam is védte őt. Magát hibáztatta, hogy ő provokálta ki az egészet azzal, hogy nem ment el zuhanyozni. Mi is azt gondoltuk, hogy csak egy kicsit megdögönyözhette, és ennyi.”

A prefektus ugyanakkor úgy emlékszik, kezdettől fogva világosan kommunikált, és már az eset másnapján jelezte a gyerek apjának, hogy súlyos hibát követett el.

„Többször is kértem, hogy menjen el zuhanyozni és sajnos akkor veszítettem el az önuralmamat, amikor odament a táblához és kétszer átfirkálta az egyenleteket. Az eleje valóban játéknak indult: csak fogjuk és bedobjuk a zuhanyzóba, de aztán a gyerek nagyon ellenállt, meg eleve mérges voltam az előzmények miatt, és hasba vágtam”

– ismerte el a bántalmazást. Arra pontosan nem emlékszik, hányszor ütötte meg a fiút, mert mint mondta, nem csak a gyerek, ő is sérült a történtek miatt, számára is traumatikus az egész. Azt viszont megerősítette, hogy a jelenetet több diák is végignézte.

A Telexnek Szánthó Gellért igazgató azt írta, a történtek miatt belső vizsgálatot indítottak, és az érintett felnőttekkel szemben „munkaügyi szankciókat” alkalmaztak, mivel egyértelmű, hogy határátlépés történt,

„de ennek súlyát az akkor, általunk ismert körülmények fényében értékeltük, egyúttal fegyelmi ügyként kezeltük”.

A gyermekvédelmi bejelentéstől azért tekintettek el, mert a diák is inkább játéknak, mint bántalmazásként élte meg a történteket; a gyerek szülei sem bántalmazásként tekintettek az esetre, és mert Mihály testvérrel kapcsolatban addig semmilyen negatív visszajelzést nem kaptak.

Az iskolapszichológus időközben távozott az intézményből, de a Tartományfőnökségnek még hosszú levélben számolt be arról, hogy több diák is jelzéssel élt a bántalmazások miatt, és külön kitért a nyolcadikos fiú esetére is. Tájékoztatást kért, hogy az ügyben a jogszabályi előírás alapján szükséges jelzési kötelezettség megtörtént-e. Mivel több levélváltás után végül nem kapott egyértelmű választ a kérdésére, ezért az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz fordult, ahol arról érdeklődött, hogy értesültek-e az adott esetről.

A gyermekjóléti szolgálat azt válaszolta, hogy nem kaptak jelzést az ügyben, majd a rendőrséghez fordultak.

A portál kiemeli, a nyolcadikos fiúnak igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei (BTMN) vannak, amiről az iskola is tudott.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság könnyű testi sértés miatt ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást.

„Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján azonban közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetésének gyanúja nem merült fel” – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség hivatalból gyakorlatilag nem tehet semmit, mert az ütésekről nem készült orvosi látlelet, és így nem igazolható, hogy a sérülés nyolc napon túl gyógyuló lett volna, vagyis nem történt súlyos bűncselekmény. Mivel a szülők nem tettek magánindítványt, a nyomozást valószínűleg hamarosan le is zárják.

Az anya arról is beszélt, hogy márciusban a gyereke kiszaladt a testnevelésóráról, és az utolsó tanóra után vonattal indult haza Esztergomból. „Akkor a testnevelőtanár kiállította az osztály elé és egy 10-20 kilós zsámolyt kellett a feje fölött tartania, mert előző este összeszólalkozott Mihály testvérrel. Mivel húsz perc után nem bírta és ledobta a dobbantót, szünet nélkül plankolnia kellett. Annyira megalázva érezte magát, hogy sírni kezdett. Ennek ellenére óra végéig még függeszkednie kellett” – mondta a szülő. A ferences gimnázium a Telexnek elismerte, hogy a tanár ebben az esetben is átlépte a határt. A történteket kivizsgálták és „a pedagógussal szemben a belső szabályzatnak megfelelő intézkedéseket” megtették.

A szülők áprilisban a fiút kivették a kollégiumból, így Budapestről jár iskolába, vagyis naponta négy órát utazik azért, hogy befejezze a tanévet. Szeptembertől pedig iskolát vált, és a fővárosban tanul tovább.