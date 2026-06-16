Volodimir Zelenszkij és Donald Trump is elégedett a G7-csúcstalálkozó tárgyalásaival

Európai Unió;Franciaország;Donald Trump;Közel-keleti konfliktus;G7-es csúcstalálkozó;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;

2026-06-16 16:04:00 CEST

Fő téma természetesen a két háborús helyszín, a közel-keleti és az ukrán volt. Az amerikai elnök szerint Oroszországnak le kellene tennie a fegyvert, és támogatta az ukrán légvédelem megerősítését is.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nagyon pozitívnak ítélte meg a G7-országok franciaországi csúcstalálkozójának egyeztetéseit Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki hasonlóan értékelte a megbeszéléseket – írja a Reuters. A londoni székhelyű nemzetközi hírügynökségnek maga Zelenszkij is megerősítette, hogy a G7-országok – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, valamint az Európai Unió – között egy egyetértés alakult ki, hogy Oroszország nem nyeri meg a háborút Ukrajna ellen, és a lehető leghamarabb megállapodást kell kötnie.

A csúcstalálkozón ugyancsak egyhangú álláspont alakult ki arról tényről, hogy az oroszok a polgári infrastruktúrát támadják, míg az amerikai elnök utalt arra, hogy még több légvédelmi rakétával segítenék Ukrajnát. Az Oroszországot sújtó további szankciókról is tárgyaltak, kiemelten az energiaszektort, a pénzügyi és a katonai területet. Donald Trump, külügyminisztere, Marco Rubio és Volodimir Zelenszkij külön is tárgyaltak. Ennek során – európai diplomáciai források szerint – az ukrán elnök fotókon mutatta be amerikai kollégájának az a barbárt pusztítást, amit az oroszok légicsapásokkal végeztek az ezeréves kijevi Pecserszka Lavra kolostorban.

A látottak alapján Trump rosszallását fejezte ki az oroszokkal szemben, és információk szerint kijelentette, hogy Oroszországnak békét kell kötnie, azaz le kell tennie a fegyvert Ukrajnában. Mindezek után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy mondatot posztolt arról az X-en, hogy „megfordul a helyzet Ukrajna számára”.

Természetesen a közel-keleti konfliktus is témája volt a G7-ek találkozójának, amelyen az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Egyiptom vezetői is részt vesznek. Főként a Hormuzi-szoros biztonságos újranyitásának kérdése volt terítéken. Donald Trump ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a Hezbollah és Izrael közötti konfliktust kis háború, míg az Iránban zajló a nagy háború. Előbbivel kapcsolatban azt javasolta Izraelnek, hogy bízza Szíriára a „gondoskodást” a Hezbollahról”, azaz az izraeli támadások helyett Szíria fegyverezze le az iszlamista szervezetet Libanonban.