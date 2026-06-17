Reagált az Integritás Hatóság elnöke, miután Windisch László kezdeményezte felmentését

Állami Számvevőszék;Windisch László;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-06-17 06:45:00 CEST

Biró Ferenc Pál közölte: meggyőződése, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít.

Az Integritás Hatóság elnöke a felmentését célzó kezdeményezés kapcsán bízik a bíróság reális helyzetértékelésében. Biró Ferenc Pál kedden az MTI-vel azt közölte: az ellene „politikai céllal indult büntetőeljárás” célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék.

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke kedden jelentette be, hogy kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken, miután a Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt Biró Ferenc Pál ellen a többi között hivatali visszaélés miatt.

A hatóság elnöke erre reagálva közleményében azt írta,

„amióta ez az eljárás elindult, tudtam, hogy elsődleges feladatom a hatóság szervezetének integritásának biztosítása, a rendelkezésemre álló összes eszközzel, akár azzal is, hogy a szervezet bizalmát élvezve kiállok a nyilvánosság elé”.

„Meggyőződésem, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít” – tette hozzá.

Biró Ferenc Pál kiemelte, számára az Integritás Hatóság zavartalan munkája a személyes érdeke fölött áll, különösen egy olyan fontos időszakban, amilyen az EU-pénzekkel kapcsolatos megállapodás megszületését követően Magyarország előtt van.

„Munkámat folytatom, jogkövető emberként pedig bízom a független bíróság reális értékítéletében és helyzetértékelésében, ugyanakkor hangsúlyozom: az ártatlanság vélelme mint jogi és igazságszolgáltatási alapvetés különösen fontos olyan helyzetekben, amikor egy állami vezető munkáját és hitelességét a bukott hatalom próbálja aláásni”

– fogalmazott a hatóság elnöke.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség június elején emelt vádat az Integritás Hatóság elnöke ellen hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt.

Biró Ferenc Pál a Népszavának adott múlt heti interjújában azt mondta az ellene felhozott vádakról, amelyeket teljes mértékben indokolatlannak tart, hogy Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy ez koncepciós ügy, és magától nem áll fel. Korábban, ahogy mondta, több feljelentést is tett a Nemzeti Kommunikációs Hatósággal (NKOH) szemben az általa vezetett hatóság, és el sem tudta képzelni, hogy Tuzson Bence arra kéri, állítsa le a hivatal helyszíni vizsgálatait.