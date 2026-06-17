Annál az alapítványnál is landoltak NKA-támogatás, amely öt alkalommal fizetett fideszes politikusokhoz köthető rendezvényeket az orosházi művelődési házban

Fidesz;Orosháza;Szijjártó Péter;Nemzeti Kulturális Alap;lakossági fórum;

2026-06-17 07:40:00 CEST

Az egyik fórumon Szijjártó Péter is részt vett.

Két héttel a választás előtt, március 24-én Szijjártó Péterrel együtt tartott lakossági fórumot Erdős Norbert, a Fidesz országgyűlési képviselője az orosházi Petőfi Művelődési Központban. A Telex által megszerzett terembérleti szerződések alapján most kiderült: a Fidesz politikusainak rendezvényeit öt alkalommal a Magyar Sámsonok Alapítvány fizette, amely kétszer kapott 50-50 millió forint támogatást a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) titkos, 17 milliárdos keretéből.

A portál kiemeli, az alapítvány elnöke, Annus István egy szomszédos község, Békéssámson fideszes polgármestere, Erdős szoros szövetségese. Sőt, az Opten cégadatbázis szerint Erdős Norbert egyéni vállalkozó címe megegyezik Annusék alapítványának békéssámsoni címével.

A Magyar Sámsonok Alapítványt 2025 márciusában jegyezték be, a nyilvánosságban szinte semmilyen nyoma nincs. Kivéve az NKA oldalán a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának döntési listáját, ahol az látszik, hogy az egyik támogatást értékőrző kulturális, zenei és közösségépítő programsorozatra, a másikat kulturális programok megvalósítására kapták. A Telex megkérdezte Annus István polgármester-alapítványi elnököt, hogy miért ők fizették az orosházi kampányrendezvényt. Válaszul úgy fogalmazott:

„Miért lett volna kampányrendezvény? Fidesz-logó sem volt.”

Amikor a portál jelezte, hogy a Békés megyei lap másnapi beszámolójában látszanak a Fidesz-molinók a színpadon Szijjártó és Erdős mögött, és a tudósításból is kiderül, hogy a volt kormánypárt mellett kampányoltak, Annus azt válaszolta, valóban az alapítvány pénzéből bérelték ki több alkalommal a termet, de

a Szijjártó-féle rendezvényt nem az NKA-s pályázati támogatásból, hanem „más adományokból” rendezték.

Arra a kérdésre, hogy a másik négy, Erdős Norberthez köthető eseményen milyen programok zajlottak, Annus azt válaszolta, azok közösségi rendezvények voltak.

„Kulturális programok: cirkuszt hívtunk, különböző együtteseket”

– mondta. Szerinte ezek megfeleltek a közösségépítő program kritériumainak.

Erdős Norbert a Telex kérdéseire többször is azt ismételte el, hogy az elmúlt négy évben több száz egyesület és alapítvány meghívásának tett eleget, körülbelül ezer programon járt. „Engem ahová meghívtak, oda elmentem. Ezen kívül mást nem kívánok elmondani, mert már nem vagyok országgyűlési képviselő és nem vagyok közszereplő” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy mégis milyen jellegű programok voltak ezek, Erdős azt válaszolta: „mindegyik ugyanolyan, kulturális”, és tudomása szerint zenei fellépők is részt vettek rajtuk. Arról, miért van egyéni vállalkozóként ugyanarra a békéssámsoni címre bejelentve, mint a Magyar Sámsonok Alapítvány, a volt fideszes politikus azt mondta,

ez teljes tévedés, amit visszautasít, és nem tudja, miért ez szerepel a cégadatbázisban.

Hozzátette, régóta békéscsabai állandó lakos, a Magyar Sámsonokkal semmilyen különleges kapcsolata nincs.

A cikk szerint Annusék alapítványa a Szijjártó sztárpolitikusi fellépésével rendezett, március 24-i eseményen a közel 400 ember befogadására alkalmas színháztermet 260 ezer forintért bérelte ki. Ez előtt négyszer (2025. október 30-án és december 18-án, illetve 2026. február 27-én és március 12-én) vették igénybe az orosházi művelődési ház szolgáltatásait. Ezeken a kisebb, 180 fős termet használták, egyenként 30–100 ezer forint közötti összegekért. A szerződésekbe minden alkalommal a „közösségépítő program” megnevezés került.

A rendezvényeken jelen lévő szemtanúk azt mondták, nem nagyon volt kétségük a felől, hogy éppen egy Fidesz-kampányesemény zajlik, ezeken ugyanis a térség több fideszes polgármesterét is felismerték.