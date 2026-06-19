Felügyelet nélkül hagytak négy gyereket egy XI. kerületi játszótéren, késő este a rendőrök vitték haza őket

Budapest;rendőrség;BRFK;játszótér;XI. kerület;

2026-06-19 09:27:00 CEST

Az esetet a XI. kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, a történteket jelezték a gyámügyi hatóságok felé is.

Felügyelet nélkül hagyta négy gyerekét egy nő egy XI. kerületi játszótéren, erről szombat este tíz óra után érkezett bejelentés a kerületi rendőrségre. A helyszínre érkező járőröknek a gyerekek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért azt mondta nekik, maradjanak a játszótéren, ameddig jónak látják – hangzott el az RTL Híradóban.

A legkisebb gyerek mindössze kétéves, és csak egy body volt rajta a hűvös éjszakában. Végül a rendőrök vitték haza őket, miután a gyerekek megadták az édesanyjuk telefonszámát, és beszéltek vele.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakembere a csatornának nyilatkozva kiemelte: Magyarországon nincsenek arra vonatkozó szabályok, hogy hány éves kortól lehet felügyelet nélkül hagyni gyerekeket otthon, vagy közterületen. Azonban hozzátette: ha egy szülő nem ügyel a gyerekek biztonságára, akár kiskorú veszélyeztetésével is meggyanúsíthatják.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, hogy az esetet a XI. kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, és jelezték a történteket a gyámügyi hatóságok felé is.