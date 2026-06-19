Hegedűs Zsolt leváltotta a Dél-pesti Centrumkórház vezetőségét

egészségügy;Dél-pesti Centrumkórház;Hegedűs Zsolt;

2026-06-19 12:37:00 CEST

A tárcavezető szerint szemléleti megújulásra is szükség lesz.

Változás lesz a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében - jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon.

A közlés szerint július 1-jétől a kórház irányítását Gondos Miklós helyett Szilágyi Örs fogja végezni. Buga László államtitkárral az orvosigazgatói feladatok ellátására Kállay Krisztiánt kérték fel.

Az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését. Ehhez kívánok sok sikert, erőt és felelősségteljes munkát az új vezetőknek - fogalmazott a tárcavezető, konkrét indoklást nem fűzve a bejelentéshez.