BRFK;Duna;elfogás;beismerés;Budapest Pride;dobálás;szivárványos zászló;

2026-06-23 14:58:00 CEST

Elfogták a férfit, aki a Dunába dobta az Erzsébet hídra kitűzött szivárványos zászlókat

Az elkövető egy 58 éves mogyoródi férfi, aki a BRFK nyomozóinak beismerte a tettét.