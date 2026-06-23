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Elfogták a férfit, aki a Dunába dobta az Erzsébet hídra kitűzött szivárványos zászlókat

Az elkövető egy 58 éves mogyoródi férfi, aki a BRFK nyomozóinak beismerte a tettét.

Azonosították és elfogták a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói a Budapest Pride alkalmából fellobogózott Erzsébet hídról a szivárványos zászlók tucatjait a Dunába dobó elkövetőt – derült ki a police.hu oldalon olvasható közleményből. A rendőrök a hétvégén eltüntetett zászlók ügyében a fővárosi önkormányzat feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást.

A feltételezett elkövetőt, egy 58 éves mogyoródi férfit, akit 2026. június 22-én hétfőn az esti órákban otthonában elfogták, előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.

Azt, hogy nem hétköznapi vandál akcióról, sima rongálásról volt szó, a lehető leggyorsabban reagálva, Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a Facebook-oldalán jelezte. Lapunk is beszámolt arról, hogy a szélsőjobboldali politikus közölte, átvállalja a lehetséges bírság megfizetését a hajigálótól, mert a szivárványos zászlóknak, szavai szerint rongyoknak a kukában volna a helyük.

A kormányváltás után rögtön elindult a vita a szembenézésről, számonkérésről. Szabó Miklós társadalomkutató szerint a cél nem a bosszú, hanem a megbékélés, egy közös világ kereteinek kialakítása, és ehhez az is szükséges, hogy, a jogi és szimbolikus számonkérés mellette, mindenki szembenézzen a saját felelősségével is.