Elfogták a férfit, aki a Dunába dobta az Erzsébet hídra kitűzött szivárványos zászlókat

Azonosították és elfogták a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói a Budapest Pride alkalmából fellobogózott Erzsébet hídról a szivárványos zászlók tucatjait a Dunába dobó elkövetőt – derült ki a police.hu oldalon olvasható közleményből. A rendőrök a hétvégén eltüntetett zászlók ügyében a fővárosi önkormányzat feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást.
A feltételezett elkövetőt, egy 58 éves mogyoródi férfit, akit 2026. június 22-én hétfőn az esti órákban otthonában elfogták, előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.Eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet hídról, a főváros feljelentést tesz
Azt, hogy nem hétköznapi vandál akcióról, sima rongálásról volt szó, a lehető leggyorsabban reagálva, Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a Facebook-oldalán jelezte. Lapunk is beszámolt arról, hogy a szélsőjobboldali politikus közölte, átvállalja a lehetséges bírság megfizetését a hajigálótól, mert a szivárványos zászlóknak, szavai szerint rongyoknak a kukában volna a helyük.Nyomozás indult az Erzsébet hídról eltűnt Pride-zászlók ügyébenNovák Előd kifizeti a Pride-zászlók Dunába hajítása miatti bírságot Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a Pride alatt