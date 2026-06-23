Megérkeztek az újabb Gripenek Kecskemétre

Magyar Honvédség;Kecskemét;NATO;Svédország;rendelés;Gripenek;

2026-06-23 17:44:00 CEST

Még az előző kormány négy svéd gyártmányú vadászgépet rendelt idén februárban, amelyből kettőt már május elején leszállítottak.

Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán kedd délelőtt. A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük tizennyolcra nőtt az MH Gripenjeinek száma. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a JAS 39 Gripen üzemeltetésének 20 éves jubileuma kapcsán felidézte, hogy az első svéd gyártmányú vadászgép 2006-ban érkezett meg, a repülőgépek pedig a teljes műveleti képesség elérése után átvették a magyar légtér védelmét.

A jelenlegi biztonsági helyzetben, a háború sújtotta Ukrajnával határos országként kiemelten fontos, hogy a négy új Gripen vadászgép átadásával a magyar flotta teljessé vált, ami tovább erősíti a NATO keleti szárnyát – hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte, hogy a vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze. Példaként említette, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, továbbá Svédországban mintegy 40 ezer magyar él a társadalom megbecsült tagjaként. Felidézte a bátor svéd diplomata, Raoul Wallenberg emlékét, aki zsidó magyarok ezreinek deportálását akadályozta meg a második világháborúban, és hozzáfűzte: soha nem felejtjük el, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után Svédország 8 ezer magyar menekültet fogadott be.

A jelek szerint a Magyar-kormány felhagyott elődje Svédországot állandóan támadó politikájával. Orbán Viktor volt kormányfő még tavaly szeptemberben is úgy nyilatkozott, hogy „a svéd politika rendkívül agresszív, és ezt a magyarok rosszul tűrik”, máskor meg úgy beszélt a NATO-szövetségesünkről, hogy „a svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem Magyarország barátja”.

Most Carl-Fredrik Edström tábornok, a Svéd Védelmi Beszerzési Hivatal (FMV) képviselője beszédében a Gripent megbízható és költséghatékony vadászgépnek nevezte, amelyet úgy terveztek, hogy kis helyigény mellett nagy teljesítményt nyújtson. Hozzátette, a két ország a jövőben olyan közös feladatokat lát el, amelyek túlmutatnak a repülőgépek szállításán, kiemelten az integrált légi és rakétavédelem területén. – Magyarország jelenleg 18 Gripen repülőgépet üzemeltet a flottájában, ami még erőteljesebb képességet biztosít a magyar szuverenitás és a NATO légterének védelmében – jelentette ki Lars Tossman, a gyártó Saab fejlesztési üzletágának igazgatója.