Farkas Flórián mozgolódik, egy falusi közösségi házban tart kongresszust a Lungo Drom

romák;Lungo Drom;Farkas Flórián;

2026-06-24 05:45:00 CEST

A szebb napokat látott roma szervezet ezúttal Tiszapüspökiben rendezi tisztújító kongresszusát. Farkas Flórián meghívója hangsúlyozza, hogy a részvétel önköltséges alapon történik.

A Lungo Drom kongresszusain régebben olyan illusztris politikusok szólaltak fel, mint például Balog Zoltán fideszes miniszter, vagy – még a kilencvenes években – Horn Gyula szocialista miniszterelnök. A Farkas Flórián által vezetett szervezetnek nem okozott gondot, hogy több ezer fő befogadására alkalmas sportcsarnokot is megtöltsön. Az eseményre szervezetten, az ország különböző pontjairól érkező buszokkal szállították a résztvevőket.

Ezek az idők már elmúltak.

A lapunk birtokában lévő meghívó szerint a Lungo Drom soron következő kongresszusát Farkas Flórián egy kétezres lélekszámú település, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspöki közösségi házába hívta össze.

A rendezvényt – amely a meghívóhoz mellékelt e-mail szerint nem nyilvános – július 4-én, szombaton tartják. Farkas Flórián külön felhívta a címzettek „szíves figyelmét” arra, hogy a „kongresszuson való részvétel önköltséges”.

Farkas Flórián a Fidesz parlamenti képviselője, Orbán Viktor romaügyi miniszterelnöki biztosa volt. Nevéhez kötődött a Híd a munka világába elnevezésű foglalkoztatási program, amely gazdasági visszaélések gyanúja miatt botrányba fulladt, mielőtt érdemben működni kezdett volna. Farkas Flórián kegyvesztetté vált a Fideszben. A Lungo Drom, amely a Fidesz kormányzása idején sokáig egyeduralkodónak számított a roma közéletben, 2024-ben – története során először – el sem indult a nemzetiségi választáson.

A közelmúltban írtunk arról, hogy mindezek ellenére a Lungo Drom hivatalosan még mindig a Fidesz szövetségesének számít. Ennek magyarázatát Farkas Flóriántól és a Fidesztől is hiába próbáltuk megtudni. Több forrásból származó információnk szerint a Lungo Dromnak ma már nincsenek, vagy csak elvétve vannak helyi szervezetei. A júliusi kongresszuson – ahogyan azt a helyszínválasztás is jelzi – egész biztosan nem fog csúcsot dönteni a résztvevők száma. Nem teljesen világos, hogy milyen kritériumok alapján válhat valaki küldötté. A meghívóban Farkas Flórián azt kérte a címzettektől, hogy gondoskodjanak a „küldöttek megválasztásáról” és a „kongresszuson történő megjelenésükről”.

A napirendi pontok szerint Farkas Flórián beszámol majd az „előző kongresszus óta eltelt időszak alatti tevékenységéről”. Tisztújítás is lesz. A jelenlévők elnököt és elnökségi tagokat választanak, végül pedig határoznak az alapszabály módosításáról.