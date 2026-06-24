Négy paksi blokk névleges teljesítményének megfelelő szélerőművi beruházásokat írna ki a Tisza-kormány 2030-ig

megújuló energia;szélerőmű;villamosenergia;Kapitány István;

2026-06-24 19:29:00 CEST

Az első pályázatot augusztus 31-én hirdetik meg legalább 700 megawattnyi új kapacitás csatlakoztatására.

2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi beruházásra ír ki pályázatot a kormány – közölte szerdai Facebook-videójában a gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István szerint ezzel a jelenlegi magyarországi szélerőművi kapacitás több mint tízszeresére nő. Felidézte, hogy a szélerőművek teljesítménye 2016 óta gyakorlatilag 330 megawatton állt, miközben az elmúlt években főként a naperőművek miatt bővült gyorsan a zöldenergia-termelés. Az első lépés egy augusztus 31-én meghirdetendő pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A tárcavezető kifejtette, ez a ma működő kapacitás több mint kétszerese, és közel 1 milliárd eurónyi beruházást jelent Magyarországnak. A pályázat tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják, a tender teljes mértékben versenyalapú, diszkrimináció- és korrupciómentes lesz.

A miniszter azt mondta, a szélerőművek és a naperőművek kiegészítik egymást, mert amikor nem süt a nap, borús az idő, vagy éjszaka van, a szél továbbra is energiát termel. A 4 gigawattnyi tervezett szélerőművi kapacitást nagyjából négy paksi blokk névleges teljesítményéhez hasonlította, azzal a megjegyzéssel, hogy a szélerőművek nem folyamatosan működnek maximális teljesítménnyel.

Az új kapacitások csatlakoztatásához a villamosenergia-hálózatot is fejleszteni kell. Kapitány István szerint erre 1,5 milliárd eurót fordítanak európai uniós forrásokból, az elosztó és átviteli hálózatokat működtető társaságok pedig már dolgoznak az előkészítésen.