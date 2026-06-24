Folyamatban lévő büntetőeljárás miatt razziázott a Semmelweis Egyetemen a KR NNI

Egy folyamatban lévő büntetőeljárás miatt tartott razziát a Semmelweis Egyetemen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési hivatala – erősítette meg a Blikk információját szerda este a hatóság. E szerint a Budapesten, az Üllői úton fekvő tömbben helyszíni nyomozati cselekményeket hajtottak végre.
„A nyomozás érdekére tekintettel bővebb tájékoztatás egyelőre nem adható” – fűzte hozzá ehhez a KR NNI.
Bár az ügy részletei egyelőre nem világosak, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerda délután a Facebook-oldalára kitett egy posztot, amely szerint a Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett korrupcióellenes intézkedéssorozat, a Tisztítótűz művelet az egészségügyben is „folyamatos” lesz. „Ez nem kampány, hanem világos kormányzati elv: a tisztességes egészségügyi dolgozókat megvédjük, a visszaéléseket pedig feltárjuk és felszámoljuk” – írta a tárcavezető.Magyar Péter: Ma elindítjuk a Tisztítótűz műveletet, kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését
A KR NNI vagyonvisszaszerzési hivatalát még 2015-ben hozták létre EU-s elvárások alapján, nyilván nem azonos azzal a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal néven futó hatósággal, amelynek a felállítására Magyar Péter tett ígéretet. Utóbbiról jelenleg még folyik a társadalmi egyeztetés.Megjelent a törvénytervezet, nyomozási és vádképviseleti jogokat is kapna a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési hivatalaMagyar Péter: Vizsgálhatja az NVVH azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75 százaléka közbeszerzésből származikKét hónap múlva már működhet a Magyar Péter által ígért a vagyonvisszaszerzési hivatal