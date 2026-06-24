Folyamatban lévő büntetőeljárás miatt razziázott a Semmelweis Egyetemen a KR NNI

razzia;Semmelweis Egyetem;KR NNI;Hegedűs Zsolt;Tisztítótűz művelet;

2026-06-24 22:37:00 CEST

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nagyjából a razzia indításával egy időben jelezte, hogy a Magyar Péter által bejelentett Tisztítótűz művelet az egészségügyben is „folyamatos” lesz.

Egy folyamatban lévő büntetőeljárás miatt tartott razziát a Semmelweis Egyetemen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési hivatala – erősítette meg a Blikk információját szerda este a hatóság. E szerint a Budapesten, az Üllői úton fekvő tömbben helyszíni nyomozati cselekményeket hajtottak végre.

„A nyomozás érdekére tekintettel bővebb tájékoztatás egyelőre nem adható” – fűzte hozzá ehhez a KR NNI.

Bár az ügy részletei egyelőre nem világosak, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerda délután a Facebook-oldalára kitett egy posztot, amely szerint a Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett korrupcióellenes intézkedéssorozat, a Tisztítótűz művelet az egészségügyben is „folyamatos” lesz. „Ez nem kampány, hanem világos kormányzati elv: a tisztességes egészségügyi dolgozókat megvédjük, a visszaéléseket pedig feltárjuk és felszámoljuk” – írta a tárcavezető.

A KR NNI vagyonvisszaszerzési hivatalát még 2015-ben hozták létre EU-s elvárások alapján, nyilván nem azonos azzal a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal néven futó hatósággal, amelynek a felállítására Magyar Péter tett ígéretet. Utóbbiról jelenleg még folyik a társadalmi egyeztetés.