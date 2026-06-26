„Nem toldozni-foldozni kell, merőben új választási törvényre van szükség”

A választási rendszer hosszú távon meghatározza, hogy milyen lesz az adott ország demokráciája, politikai kultúrája és reprezentációja – jelentette ki Szabó Andrea szociológus, politológus az MTA-könyvtár konferenciatermében rendezett pódiumbeszélgetésen.
A különböző választási rendszerek révén gyökeres eltérő politikai szisztémák jönnek létre – folytatta. Az Orbán-rezsim eredendő szándéka az volt, hogy amíg csak lehetséges, a saját hatalmát alapozza meg az általa átalakított, először 2014-ben kipróbált választási szabályokkal. Minden esélye meglett volna erre, ha nincs a „választói forradalom”, ami 2026 áprilisában megakadályozta, hogy a Fidesz kormányon maradjon.
A jelenlegi szabályokat – hangsúlyozta Szabó Andrea – nem toldozni-foldozni kell, hanem merőben új választási törvényre van szükség.
Ennek létrehozásában pedig a tudománynak és az állampolgároknak is közre kell működniük.
László Róbert, a Political Capital választási szakértője megjegyezte, hogy értelmezésében a választási rendszer nem kizárólag a képviselők megválasztására vonatkozó szabályokat jelenti, tágabb értelemben beletartozik ebbe például a jelöltállítás is. A különféle kritériumoknak lehetetlen tökéletesen megfelelni, és tisztában kell lenni azzal is, hogy a politikai érdekek mindig szerepet játszanak majd a választási rendszer kialakításában.
Az viszont nagy probléma, ha szinte az összes paragrafusról ordít, hogy a törvényalkotó a saját esélyeit próbálja javítani
– utalt a Fidesz machinációira. László Róbert úgy érzékeli, a Tisza Pártnak még nincs kiérlelt koncepciója arról, milyen választási rendszert tartana kívánatosnak, de a kormány részéről politikai akarat mutatkozik arra, hogy a jövőben jelentősen megnehezítse a kétharmados parlamenti többség kialakulását.
Szél Bernadett szociológus, közgazdász, volt LMP-s politikus kíváncsian várja, hogy a Tisza részéről milyen kezdeményezés érkezik majd a választási rendszer megváltoztatására: a folyamat során sokat fogunk tanulni a mostani hatalom természetéről. Úgy vélte, mindenképpen erősíteni kell a területi elvet, a lokális beágyazottságot a politikában, és érdemes lenne nyitni a fiatalok felé, azaz megfontolni, hogy a választójog korhatárát 18-ról leszállítsák 16 évre.
A parlamenti arányokat jó lenne közelíteni a szavazati arányokhoz
– tette hozzá Szél Bernadett, aki arra figyelmeztetett, hogy miközben az autokrácia felszámolásának gyorsnak kell lennie, a demokrácia megalapozása és kiépítése hosszabb időt igényel.
A csütörtöki rendezvény, amit az egyik kezdeményező, Tóka Gábor politikatudós videóüzenetben köszöntött, első volt a sorban. A programsorozat célja, hogy több tudományterületet összekapcsoló szakmai folyamat keretében feltárják, milyen alapelvek és szempontok mentén alakíthatók ki jól működő választási rendszerek.A parlamenten kívüli pártokat is bevonnák egy arányosabb választási rendszer megalkotásábaNagy Dávid nem indul a kétfarkúak társelnöki posztjáért, azt kizárja, hogy a párt megszűnjönOrbán Anita: Sok iratot ledaráltak a Külügyminisztériumban a parlamenti választás utánOrbán Viktor a Facebookon fejtegeti, mi lehetett a baj a Fidesz kommunikációjával