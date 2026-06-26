„Nem toldozni-foldozni kell, merőben új választási törvényre van szükség”

demokrácia;választási törvény;kétharmados többség;Szél Bernadett;Orbán-rezsim;László Róbert;Szabó Andrea;Tisza-kormány;

2026-06-26 05:55:00 CEST

Sokat fogunk tanulni a mostani hatalom természetéről – hangzott el egy szakértői fórumon, amelynek témája a választási rendszer reformja volt.

A választási rendszer hosszú távon meghatározza, hogy milyen lesz az adott ország demokráciája, politikai kultúrája és reprezentációja – jelentette ki Szabó Andrea szociológus, politológus az MTA-könyvtár konferenciatermében rendezett pódiumbeszélgetésen.

A különböző választási rendszerek révén gyökeres eltérő politikai szisztémák jönnek létre – folytatta. Az Orbán-rezsim eredendő szándéka az volt, hogy amíg csak lehetséges, a saját hatalmát alapozza meg az általa átalakított, először 2014-ben kipróbált választási szabályokkal. Minden esélye meglett volna erre, ha nincs a „választói forradalom”, ami 2026 áprilisában megakadályozta, hogy a Fidesz kormányon maradjon.

A jelenlegi szabályokat – hangsúlyozta Szabó Andrea – nem toldozni-foldozni kell, hanem merőben új választási törvényre van szükség.

Ennek létrehozásában pedig a tudománynak és az állampolgároknak is közre kell működniük.

László Róbert, a Political Capital választási szakértője megjegyezte, hogy értelmezésében a választási rendszer nem kizárólag a képviselők megválasztására vonatkozó szabályokat jelenti, tágabb értelemben beletartozik ebbe például a jelöltállítás is. A különféle kritériumoknak lehetetlen tökéletesen megfelelni, és tisztában kell lenni azzal is, hogy a politikai érdekek mindig szerepet játszanak majd a választási rendszer kialakításában.

Az viszont nagy probléma, ha szinte az összes paragrafusról ordít, hogy a törvényalkotó a saját esélyeit próbálja javítani

– utalt a Fidesz machinációira. László Róbert úgy érzékeli, a Tisza Pártnak még nincs kiérlelt koncepciója arról, milyen választási rendszert tartana kívánatosnak, de a kormány részéről politikai akarat mutatkozik arra, hogy a jövőben jelentősen megnehezítse a kétharmados parlamenti többség kialakulását.

Szél Bernadett szociológus, közgazdász, volt LMP-s politikus kíváncsian várja, hogy a Tisza részéről milyen kezdeményezés érkezik majd a választási rendszer megváltoztatására: a folyamat során sokat fogunk tanulni a mostani hatalom természetéről. Úgy vélte, mindenképpen erősíteni kell a területi elvet, a lokális beágyazottságot a politikában, és érdemes lenne nyitni a fiatalok felé, azaz megfontolni, hogy a választójog korhatárát 18-ról leszállítsák 16 évre.

A parlamenti arányokat jó lenne közelíteni a szavazati arányokhoz

– tette hozzá Szél Bernadett, aki arra figyelmeztetett, hogy miközben az autokrácia felszámolásának gyorsnak kell lennie, a demokrácia megalapozása és kiépítése hosszabb időt igényel.

A csütörtöki rendezvény, amit az egyik kezdeményező, Tóka Gábor politikatudós videóüzenetben köszöntött, első volt a sorban. A programsorozat célja, hogy több tudományterületet összekapcsoló szakmai folyamat keretében feltárják, milyen alapelvek és szempontok mentén alakíthatók ki jól működő választási rendszerek.